Продовжує шукати дно: в Росії скорочується обсяг переробки нафти

Вплив санкцій Заходу на РФ помітний навіть неозброєним оком / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Первинна переробка нафти в Росії продовжує знижувати оберти. У квітні обсяги скоротилися на 7% у порівнянні з березнем – до 670 тис. тонн на добу.

Як повідомив "Комерсант", такими є підрахунки російської маркетингової компанії "Петромаркет".

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Російське Міненерго пояснювало негативну динаміку ремонтними роботами на нафтопереробних заводах, зазначали, що це щорічне традиційне "невелике зниження". Однак аналітична оцінка вказує на те, що падіння нафтопереробки в РФ пов’язане з санкціями ЄС і США проти агресора.

Від початку квітня простоюють без роботи Уфимський НПЗ і Татарстанський нафтопереробний завод (ТАІФ-НК), а з середини березня – Туапсинський НПЗ "Роснефти". Значне зменшення завантаження сировиною помітили і на таких заводах:

Комсомольському;

Ачинському;

Ангарському ("Роснефть");

Ярославському ("Роснефть", "Газпром нефть");

Орському.

Спроба компенсації

Щоб викрутитися з ситуації, російські нафтопереробні компанії намагаються максимально завантажити інші заводи. Із більшими об’ємами сировини працюють такі НПЗ:

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Кірішський ("Сургутнафтогаз");

Омський ("Газпром нафта");

Новошахтинський ("Петон Інвест Технолоджі" Ігоря Мнушкіна);

Нижньогородський (ЛУКОЙЛ);

Яйський ("Нефтехимсервис").

Обсяги переробки нафти почали падати в Росії ще на початку березня. Тоді російські НПЗ скоротили їх на 6% у порівнянні з лютим. Усе через ускладнений експорт нафтопродуктів і чорного золота, у зв’язку з накладеними обмеженнями проти РФ з боку США та ЄС.

Очікується, що в травні російські нафтопереробні компанії переживатимуть ще більшу кризу. Трейдери перестануть купувати продукцію, щонайменше, в державних нафтових компаній, зокрема про це вже оголосила BP.

Чисті від російських молекул

Голова компанії BP Бернард Луні публічно заявив, що їхні нафтопереробні заводи в Європі відмовилися від російської нафти. Не використовуватимуть навіть продукції з домішками сировини з РФ.

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"Ми неймовірно наполегливо працюємо, щоб усунути російські молекули з системи", – повідомив він.

Мовиться про чотири підконтрольні BP заводи в Іспанії, Нідерландах та Німеччині. Компанія ще має деякі контракти з Росією, але до кінця року планують позбутися усіх зв’язків з агресором. Нових угод також не укладають.

Водночас у ЄС вже підготували шостий пакет санкцій проти Росії. Як пояснила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, серед основних заборон – відмова від російської нафти і відключення трьох головних банків агресора від SWIFT, зокрема і Сбербанку. На світовому ринку також продовжують падати ціни на нафту різних виробників, російська Urals традиційно пасе задніх.