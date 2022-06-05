Виробництво біодизеля в світі поб'є рекорди – які країни нарощують обсяги

Світове виробництво біодизелю поб'є рекорди в кількох країнах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

До кінця 2022 року виробництво біодизеля у світі може сягнути рекордного показника та зрости на 0,1 млн тонн, якщо порівнювати з 2021 роком.

Як повідомили аналітики Oil World, йдеться про рекордний показник у 48,4 млн тонн замість 48,3 млн тонн.

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Обсяги виробництва нарощуватимуть навіть попри суттєве підвищення цін на рослинні олії. Це спонукало окремі країни знижувати частку біопалива у моторному паливі.

Де вироблятимуть більше біодизеля?

Значно наростити обсяги виробництва можуть США. Прогнозовано, у 2022 році заводи випустять 9,3 млн тонн біодизеля, хоча у 2021 році виготовили 8,5 млн тонн. Зросте також споживання соєвої олії при виробництві – з 4,3 до 4,7 млн тонн.

Аналітики переконані, що побільшає біодизеля і в Аргентині – з 1,7 до 1,8 млн тонн. Спонукає до збільшення продукції попит з боку Євросоюзу, який може імпортувати до кінця року 0,7 млн тонн екологічно чистого пального, у порівнянні з 0,41 млн тонн торік.

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Де продукуватимуть менше ресурсу?

Водночас у Бразилії очікується скорочення виробництва біодизеля у 2022 році – з 5,91 млн тонн до 5,31 млн тонн. Незначне зниження виробництва екологічно чистого пального прогнозують також у:

Сінгапурі – до 1,75 млн тонн;

Таїланді – до 1,5 млн тонн;

Канаді – до 0,58 млн тонн.

Чистий водень

Українські енергетики планують нарощувати потужності в секторі "зеленої" електроенергії та стати найбільшим постачальником її до Європи. Компанія ДТЕК розробила проєкт "30 до 2030", який передбачає, що за вісім років Україна суттєво модернізує альтернативні джерела.

У перспективі українські компанії можуть стати лідерами з виробництва "зеленого" водню. Однак зараз для збільшення потужностей чистої енергетики до 30 ГВт до 2030 року потрібно орієнтовно 35-38 млрд євро інвестицій.

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"Ми допоможемо Європі виправити її велику помилку, коли вона дуже сильно покладалась на російську енергетику", – зазначив Тімченко.

Для масштабного будівництва потрібно дочекатись перемоги України у війні з РФ. Але підготовку до реалізації проєктів слід здійснювати вже сьогодні.

"Сьогодні" раніше писали, що вже другий корабель РФ прибув до маріупольського порту, щоб вивозити крадені товари з України. Водночас Казахстан змінює назву своєї нафти, щоб її не плутали з російською.