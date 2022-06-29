Росія скорочує постачання газу до ЄС з кожним днем – що задумали в Кремлі

Росія цілком може повністю зупинити постачання газу до ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія продовжує скорочувати постачання газу до Європи, і ситуація з повним відключенням газу вже не здається такою неймовірною – країнам варто до неї готуватися.

Про це повідомляє старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона Джеффрі Шотт, передає CNBC.

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"Росія вже значно скоротила витрати на газ, що надходить до Німеччини та через Україну, тому закриття трубопроводів не є немислимим. Росія також продає частину ЗПГ в Європу, але не так багато", – сказав Джеффрі Шотт.

За словами експерта, повне припинення постачання блакитного палива призведе до нормування газу, і брак цих надходжень буде частково компенсований збільшенням імпорту ЗПГ, а також:

збільшенням постачання з Норвегії;

збільшенням постачання з Алжиру;

переходом на вугілля;

заходами заощадження.

Заборона імпорту російського газу

На тлі російської війни проти України Сейм Литви на законодавчому рівні заборонив імпорт газу з РФ за винятком транзиту блакитного палива через Калінінградську область.

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Міністр енергетики країни Дайнюс Крейвіс заявив, що таке рішення не лише допоможе підвищити надійність у постачанні природного газу, а й сприятиме більшій енергетичній безпеці Литви.

"Сьогодні" писали, як Україна може запобігти новій газовій кризі в ЄС і чому країни Європейського Союзу поки що не готові до обговорення обмежень цін на російський газ.