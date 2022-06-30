Російські компанії з тріском обвалилися на біржі – куди докотилися акції

Акції великих російських компаній обвалилися за "Газпромом" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після рекордного падіння акцій російського газового гіганта "Газпром", за ним пішли й інші російські компанії

Про це свідчать дані спеціалізованого фінансового майданчика Investing.com.

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Акції Сбербанку обвалилися майже на 4% всього за кілька годин. Ситуація нині виглядає так:

Динаміка акцій Сбербанку 30 червня / Фото: скріншот

Крім цього, впали акції таких великих компаній, як "Норнікель", ЛУКОЙЛ, Яндекс:

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Динаміка акцій російських компаній 30 червня / Фото: скріншот

Що сталося із "Газпромом"?

30 червня акції газового монополіста почали різке піке, і на це є вагома причина.

Справа в тому, що кремлівська компанія після зборів акціонерів вирішила не виплачувати дивіденди за 2021 рік і ринок миттєво відреагував на це.

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Вранці одну акцію "Газпрому" можна було придбати за 304,93 рубля, а станом на 11 годину вартість впала орієнтовно на 30% – до 207,9 рубля.

Керівництво компанії вважає, що дивіденди за результатами 2021 року виплачувати "недоцільно" та "Газпром" зосередиться на інвестиційних програмах та підготовці до опалювального сезону.

Раніше монополіст твердо обіцяв виплатити дивіденди – по 52,53 рубля за одну акцію і загальна сума мала стати рекордною за весь період існування компанії.

"Сьогодні" раніше писали, як "Газпромбанк" фінансує війну в Україні та розповідали, як "Газпром" вирішив шантажувати країни Європейського Союзу.