З кожною годиною дедалі гірше – акції "Газпрому" падають на біржі

Акції "Газпрому" падають зранку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Акції російської компанії "Газпром" відкрили новий день зниженням. Станом на ранок 2 червня цінні папери монополіста просіли на 0,72% порівняно з попереднім днем.

Про це свідчать дані біржових торгів.

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Акції "Газпрому" кинулися вниз / Фото: скріншот

Динаміка за місяць також негативна, порівняно з попереднім аналогічним періодом акції "Газпрому" впали на 1,39%, до 295,55 рубля.

"Газпром" відключає європейські компанії

Через відмову виконувати протизаконну вимогу платити за газ у рублях Москва одну за одною відключає неугодних.

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З 1 червня "Газпром" залишив без газу ще двох європейських операторів – данську компанію Orsted Salg&Service та німецьку Shell Energy Europe Limited.

Жодна з цих компаній не стала відкривати рахунок у Газпромбанку та перераховувати через нього кошти. Компанія заявила, що "обмеження" діятимуть до здійснення виплат за "встановленим порядком".

Також кремлівський монополіст повністю зупинив постачання природного газу до Нідерландів, їхньої компанії GasTerra, яка навідріз відмовилася платити у рублях.

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До речі, оплата в рублях суперечить укладеним раніше контрактам, тому Росія, як і завжди, порушила законодавство. Експерти назвали це банальним шантажем, якому не піддалися Польща, Болгарія, Фінляндія та Данія, їм давно перекрили газовий вентиль.

"Сьогодні" раніше писали, хто з європейських країн вирішив піддатися Путіну, та розповідали, хто вирішив достроково розірвати контракт з "Газпромом".