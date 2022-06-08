Shell нарощуватиме видобуток СПГ у Катарі: залучать найбільші корпорації світу

Shell планує вкласти гроші в масштабний проєкт з видобутку СПГ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Катарі планують розширити родовище "Північне" на 64% до 2027 року і в такий спосіб закріпити за країною статус найбільшого в світі експортера скрапленого природного газу (СПГ, або LNG).

Як повідомив Reuters, до проєкту зі збільшення видобутку зрідженого газу в Катарі залучать найбільші світові нафтогазові корпорації – Exxon Mobil Corp, TotalEnergies SE, Shel і ConocoPhillips.

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Велику частину з видобутого ресурсу планують постачати до Європи. Рішення про додаткове залучення інвестицій ухвалила державна компанія Qatar Energy. Загалом вартість проєкту з розширення North Field оцінюють у 30 млрд доларів (885,4 млрд грн).

Міжнародні інвестиції

Згадані міжнародні компанії обрали інвесторами не випадково – усі вони вже залучені до видобутку СПГ у Катарі та подали відповідні заявки у травні 2021 року разом із американською корпорацією Chevron та італійською Eni.

За попередньою інформацією, відібрали лише чотири компанії. У Shell підтвердили, що подавали заявку на участь і будуть раді, якщо їх справді обрали для реалізації проєкту. Офіційно переможців оголосять 12 червня представники Qatar Energy.

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Очікується, що кожна компанія матиме орієнтовно 20-25% від загального видобутку СПГ за новим проєктом. Інвестиції дозволять збільшити виробничі потужності в Катарі з 77 до 126 млн тонн ресурсу на рік до 2027 року.

Shell видобуватиме газ в Австралії

Катар – не єдиний новий напрямок нафтогазового гіганта Shell після масштабного виходу з російського ринку. Наприкінці травня представництво в Австралії – Shell Australia – об’єднало зусилля з SGH Energy та вирішило інвестувати в розроблення нового родовища природного газу.

Родовище Crux розташоване біля узбережжя Західної Австралії, звідти видобутий ресурс постачатимуть на плавучу платформу Prelude FLNG. Австралійський СПГ допомагатиме клієнтам з Азії перейти на чистіший вид палива.

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Після модернізації з родовища викачуватимуть до 550 млн стандартних кубічних футів газу на добу. Завдяки цьому задовольнятимуть попит на СПГ у світі, який постійно зростає.

Раніше "Сьогодні" писали, що Shell шукає покупця на свою частку у великому заводі з виготовлення СПГ в Росії, а також уже продала величезну мережу заправок у РФ.