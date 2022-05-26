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Shell відмовляється від ще одного бізнесу в РФ: хто викупить завод з виробництва СПГ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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26 травня, 14:31
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Британський нафтогазовий гігант веде перемовини з потенційним покупцем на свої активи
Нафтогазовий гігант відмовляється від бізнесу та своєї частки в російських проєктах
Нафтогазовий гігант відмовляється від бізнесу та своєї частки в російських проєктах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія Shell збирається позбутися своєї частки у великому заводі в Росії, який виробляє скраплений природний газ.

Як пише Reuters із посиланням на свої джерела, представники корпорації домовляються про продаж активів індійським енергетичним компаніям ONGC Videsh і Gail (GAIL.NS).

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Відмова західного бізнесу від співпраці з агресором підігріває інтерес Індії. Країна готова використовувати знецінені енергетичні підприємства та купувати дешеву нафту.

Азія замість Європи

У Shell наразі не коментують своє рішення про продаж частки бізнесу в Росії. Не відповідають на запити журналістів також ONGC, Gail та інші державні індійські компанії.

Однак за останні кілька місяців стало очевидним: після виходу західного бізнесу з російського ринку, зиск із цього мають великі гравці з Азії – Індія та Китай. Раніше уряд Індії попросив державні енергетичні компанії оцінити можливість покупки російських активів у європейських нафтових гігантів, зокрема British Petroleum (BP).

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За непідтвердженою інформацією, Shell також просить індійську групу надати окремі ставки на довгострокові угоди з "Сахаліном-2". Вони стосуються постачання СПГ та сирої нафти.

Попередньо повідомлялося, що в проєкті "Сахалін-2" частку Shell можуть викупити китайські компанії, але корпорація наразі не веде перемовин щодо цього. Інші частки в проєкті належать російському "Газпрому" та японським корпораціям Mitsui і Mitsubishi.

Продаж мережі заправок

Всередині травня Shell знайшла покупця на мережу своїх заправок у Росії. 411 АЗС "Шелл нефть" і завод мастильних матеріалів у Тверській області викупила компанія "Лукойл".

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Зараз в РФ усі угоди на купівлю-продажу бізнесу мають погоджувати державні органи. Нещодавно "дала добро" на вихід Shell із ринку російських заправних мереж Федеральна антимонопольна служба.

У рамках підписаної угоди понад 350 працівників компанії "Шелл Нефть" збережуть роботу й працюватимуть далі на "Лукойлі". Відомо, що до моменту офіційного завершення процедури, на АЗС зупинили продаж пального, працювали лише магазини й кафе.

Раніше "Сьогодні" писали, що Shell відмовилась від інвестицій у всі спільні з РФ проєкти, зокрема "Північний потік-2" та "Сахалін-2". Також ми розповідали, що компанія планує перейти на відновлювальну енергетику.

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