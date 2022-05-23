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Не спрацювалися з агресором? Shell відмовилася від великого нафтового проєкту в РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 15:16
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Схоже, що у Росії назрівають нафтові проблеми через закриття великого проєкту
Shell закрив проект в Росії
Shell закрив проект в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія Royal Dutch Shell припиняє роботу над спільним з російським ПАО "Газпром нафта" проєктором "Гідан-Енерджі". Вони разом розробляли плани видобутку нафти марки "Єнісей", але тепер РФ може позбутися запланованого у майбутньому видобутку нафти.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Видобувати нафту за проєктом планували з 2028 року, прогнозований обсяг видобутку міг досягти 19,9 млн тонн в 2034 році.

Ділянка, на якій планували добувати нафту, міститься в Красноярському краї РФ. Її площа становить понад 3 тис. кв. км, ресурси можуть перевищувати 100 млн тонн.

Shell та заправки в Росії

З початку війни в Україні російський ринок почали залишати на знак протесту відомі світові компанії. Не став винятком і британсько-нідерландський нафтогігант Shell: 12 травня "Лукойл" заявив, що домовився про купівлю російських активів компанії у сегменті daunstrim.

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Зокрема, було викуплено 100% частки в ТОВ "Шелл Нафта", у власності якої було 411 АЗС у Центральному та Північно-Західному округах РФ.

Раніше "Сьогодні" писали, що Shell відмовилась від інвестицій у всі спільні з РФ проєкти, зокрема "Північний потік – 2" та "Сахалін-2".

Також ми розповідали, що компанія планує перейти на відновлювальну енергетику.

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