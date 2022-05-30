Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Shell видобуватиме газ в Австралії: що відомо про проєкт Crux

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 травня, 14:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нафтогазовий гігант знайшов партнерів та планує розробляти нове газове родовище
Нафтогазовий гігант інвестує у видобуток СПГ в Австралії
Нафтогазовий гігант інвестує у видобуток СПГ в Австралії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Представництво британської корпорації Shell в Австралії – Shell Australia – об’єднало зусилля із SGH Energy та вирішило інвестувати в розробку нового родовища природного газу.

Як повідомили на сайті компанії, родовище Crux розташоване біля узбережжя Західної Австралії.

Реклама

Видобутий ресурс постачатимуть на плавучу платформу Prelude FLNG. За словами представника корпорації Ваеля Савана, проєкт є важливою частиною інтегрованого газового портфеля Shell.

"Природний газ від Crux відіграватиме ключову роль у допомозі азійським клієнтам перейти від вугілля до газу як палива, що згоряє чистіше", – наголосив він.

Crux матиме можливість постачати на установку Prelude FLNG до 550 мільйонів стандартних кубічних футів газу на добу.

Реклама

Задовольнятимуть світовий попит

Фахівці на ринку відзначають, що у світі зростає попит на зріджений природний газ. Завдяки видобутку енергоносіїв з нового родовища, сподіваються його задовольнити. До того ж енергетичний ринок поступово переходить до зниження викидів вуглецю, а постачання ЗПГ буде більш безпечним.

Завдяки проєкту Crux розвиватиметься і регіональна економіка в Австралії, з’являться нові робочі місця та спеціалізоване навчання. Витрати на розробку будуть досить низькими, оскільки вже є готова інфраструктура – Prelude FLNG.

Для початку планують пробурити п’ять свердловин, звідки постачатимуть ресурс до платформи. Саме з Prelude дистанційно, за 160 км від родовища, керуватимуть усім процесом.

Реклама

Вихід Shell із Росії

Нещодавно у Shell вирішили продати ще більше своїх активів у РФ. Мовиться про частку корпорації у великому російському заводі з виготовлення скрапленого природного газу.

Перепродати активи британці намагаються індійським енергетичним компаніям ONGC Videsh і Gail (GAIL.NS). Наразі тривають перемовини, але на тлі здешевшання бізнесу в Росії, азійська країна готова інвестувати у вигоду для себе.

Раніше уряд Індії просив державні енергетичні компанії оцінити можливість купівлі російських активів у європейських компаній, зокрема British Petroleum (BP).

Всередині травня Shell знайшла покупця на мережу своїх заправок у Росії: 411 АЗС і завод мастильних матеріалів у Тверській області викупила компанія "Лукойл". Раніше компанія також відмовилась від інвестицій у всі спільні з РФ проєкти, зокрема "Північний потік-2" та "Сахалін-2".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Green energy
2022 рік стане рекордним
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Газовий шантаж РФ
Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Енергетичне паливо
Світовий видобуток вугілля (тонн у 2021 р.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Індія Індія
793 млн
3
Індонезія Індонезія
576 млн
4
США США
528 млн
5
Росія Росія
470 млн
6
Австралія Австралія
429 млн
7
ЄС ЄС
329 млн
Майбутнє ринку вугілля
Посібники агресора
Хто допомагає РФ продавати нафту?
Читати
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти