Вартість нафти Brent і WTI стрімко падає — що налякало світ, і чому винен долар

17 червня було найнижче закриття торгів з 20 травня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість нафти впала аж на 6% у підсумку закриття торгів 17 червня, що є фактично місячним мінімумом. Причини полягають у побоюванні інвесторів щодо наслідків від підвищення процентних ставок великими центральними банками, а також ріст долара по відношення до так званого кошика валют.

Про це інформує Reuters.

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Так, підвищення процентних ставок великими центральними банками може уповільнити світову економіку і знизити попит на енергоносії.

Якщо говорити про долар США, то цього тижня він виріс до найвищого рівня з грудня 2022 року по відношення до інших валют. А це, за словами експертів видання, зробило нафту дорожчою для покупців, що використовують інші валюти.

Скільки коштувала нафта на завершення торгів?

17 червня було найнижче закриття торгів для Brent з 20 травня і найнижче для WTI з 12 травня.

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Так, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 5,6%, до 113,12 доларів за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 6,8%, до 109,56 долара.

Причини обвалу цін

Як сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик аналітичної компанії OANDA, варто виділити дві причини падіння цін:

побоювання з приводу глибокої рецесії;

зростання долара, через те, що Росія дала зрозуміти, що експорт нафти повинен збільшитися.

Так, центробанки, щоб уникнути рецесії та боротися з інфляцією, швидко послабили грошово-кредитну політику. Федеральна резервна система цього тижня підвищила ставки США на максимальне більш ніж за чверть століття підвищення.

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"Оскільки центральні банки роблять досить суттєві кроки для обмеження зростання за рахунок підвищення процентних ставок і посилення грошово – кредитної політики, це проявляється тут, в нафтовому комплексі", — сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital LLC в Нью-Йорку, зазначивши, що більш повільне економічне зростання має скоротити споживання енергії.

Тож наразі нафта — це ризикований актив для інвесторів. Тому вони і скорочують свої вкладення.Адже, як очікується, ФРС продовжить підвищувати процентні ставки.

Що буде з вартістю нафти до кінця року?

У третьому кварталі 2022 року прогнозують подорожчання еталонної марки нафти Brent, яку видобувають у Північному морі.

Як повідомляє Bloomberg, за оцінками інвестиційної компанії Goldman Sachs, середня ціна за барель сягне 135 доларів, а пікова вартість може становити 140 доларів за барель.

Фахівці пояснюють можливе зростання цін на нафту підвищенням попиту та необхідністю відновити запаси на світовому ринку. Підставами для цього стало скорочення видобутку в РФ та відновлення споживання в Китаї.

Світові запаси нафти на 75 мільйонів барелів нижчі, ніж очікувалося раніше, а світовий дефіцит оцінюється в середньому в 400 тис. барелів на добу в третьому кварталі 2022 року. Очікується також, що видобуток нафти в Росії скоротиться ще більше через заборону імпорту з боку Заходу – це мінус мільйон барелів на добу до кінця року.

Раніше ми розповідали, що США можуть дозволити, щоб на світові ринки надходило більше нафти з Ірану, навіть без відновлення ядерної угоди 2015 року. Упродовж 2022 року країна поступово нарощувала експорт ресурсу в Китай.

Також ми розповідали, як змінювалася вартість нафти з часу початку війни і дотепер.