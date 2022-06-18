Стоимость нефти Brent и WTI стремительно падает — что испугало мир, и почему виноват доллар

17 июня было самое низкое закрытие торгов с 20 мая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость нефти упала аж на 6% в итоге закрытие торгов 17 июня, что является фактически месячным минимумом. Причины заключаются в опасении инвесторов по поводу последствий повышения процентных ставок крупными центральными банками, а также рост доллара по отношению к так называемой корзине валют.

Об этом информирует Reuters.

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Так, повышение процентных ставок крупными центральными банками может замедлить мировую экономику и снизить спрос на энергоносители.

Если говорить о долларе США, то на этой неделе он вырос до самого высокого уровня с декабря 2022 по отношению к другим валютам. А это, по словам экспертов издания, сделало нефть более дорогой для покупателей, использующих другие валюты.

Сколько стоила нефть на завершение торгов?

17 июня было самое низкое закрытие торгов для Brent с 20 мая и самое низкое для WTI с 12 мая.

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Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 5,6%, до 113,12 долларов за баррель, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 6,8%, до 109,56 доллара.

Причины обвала цен

Как сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик аналитической компании OANDA, стоит выделить две причины падения цен:

опасения по поводу глубокой рецессии;

рост доллара, потому что Россия дала понять, что экспорт нефти должен увеличиться.

Так, центробанки, чтобы избежать рецессии и бороться с инфляцией, быстро ослабили денежно-кредитную политику. Федеральная резервная система на этой неделе повысила ставки США на максимальное более чем за четверть века повышение.

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"Поскольку центральные банки предпринимают достаточно существенные шаги для ограничения роста за счет повышения процентных ставок и усиления денежно-кредитной политики, это проявляется здесь, в нефтяном комплексе", – сказал Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке, отметив, что более медленный экономический рост должен сократить потребление энергии.

Поэтому нефть — это рискованный актив для инвесторов. Вот они и сокращают свои вложения. Ведь, как ожидается, ФРС продолжит повышать процентные ставки.

Что будет со стоимостью нефти до конца года?

В третьем квартале 2022 года прогнозируют удорожание эталонной марки нефти Brent, которую добывают в Северном море.

Как сообщает Bloomberg, по оценкам инвестиционной компании Goldman Sachs, средняя цена за баррель достигнет 135 долларов, а пиковая стоимость может составлять 140 долларов за баррель.

Специалисты объясняют возможный рост цен на нефть повышением спроса и необходимостью восстановить запасы на мировом рынке. Основанием для этого послужило сокращение добычи в РФ и восстановление потребления в Китае.

Мировые запасы нефти на 75 миллионов баррелей ниже, чем ожидалось ранее, а мировой дефицит оценивается в среднем в 400 тыс. баррелей за сутки в третьем квартале 2022 года. Ожидается также, что добыча нефти в России сократится еще больше из-за запрета импорта со стороны Запада – это минус миллион баррелей за сутки до конца года.

Ранее мы рассказывали, что США могут разрешить, чтобы на мировые рынки поступало больше нефти из Ирана, даже без возобновления ядерного соглашения в 2015 году. В 2022 году страна постепенно наращивала экспорт ресурса в Китай.

Также мы рассказывали, как менялась стоимость нефти с момента начала войны и до сих пор.