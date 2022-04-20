Stop Bloody Energy розширив список компаній, які продовжують працювати з Росією

В Україні назвали новий список компаній, що працюють на РФ / Фото: Getty Images

Створений наприкінці березня українськими енергетичними компаніями проєкт Stop Bloody Energy розширив перелік іноземних компаній, які не звертають увагу на війну Росії проти України і продовжують працювати з енергетичними компаніями РФ.

Новий перелік компаній з'явився на сайті проєкту.

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У ньому є компанії газового сектору, які все ще продовжують працювати з Росією. Серед них, зокрема, 8 японських компаній, які займаються видобутком та торгівлею газом, а також південнокорейська Kogas — найбільший у світі імпортер LNG.

Проєкт Stop Bloody Energy

Через місяць після повномасштабного вторгнення РФ в Україну група ДТЕК Ріната Ахметова, а також державні НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Засновники проєкту повідомили про газові, вугільні (трейдингові), нафтосервісні та машинобудівні компанії, які продовжують співпрацювати з РФ попри звірства росіян в Україні.

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Раніше ми писали, що в Росії повідомили про різке падіння рівня експорту вугілля, а також розповідали, що Польща планує відмовитися від блакитного палива з Росії.