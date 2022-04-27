Святе місце пустим не буває, тепер ринок газу ЄС зміниться, – Коболєв про газовий шантаж РФ

Припинення постачання газу ЄС буде поразкою для Кремля / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Росія виставила вимогу до ЄС: або оплата за газ рублями, або газу не буде. Своєю чергою країни ЄС не повелися на такий шантаж і самі почали шукати альтернативу російським ресурсам. А нещодавно польська газова держкомпанія PGNiG, як і болгарська газорозподільна компанія Bulgargaz, отримали листа від "Газпрому" про припинення постачання газу з 27 квітня.

Проте Польща була готова до цього, і для Росії такий крок буде поразкою. Про це написав колишній очільник "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Реклама

Польща – перша в ЄС, яку відключать від російської труби

Як писали "Сьогодні", 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу буде повністю зупинено через пункти приймання-здавання "Дроздовичі", "Високе", "Тетерівка" та "Кондратки". Це всі точки входу російського газу до Польщі.

Причина у тому, що ця країна відмовилася виконувати забаганку Володимира Путіна і оплачувати газ російськими рублями. Насправді Польща платить за газ валютою, як це і прописано у контракті з "Газпромом". Проте кошти не надходять в банки РФ через санкції за війну проти України.

Замість оплати в рублях у Варшаві заявили, що не продовжуватимуть контакту з "Газпромом", який спливає наприкінці 2022 року. Отримувати газ Польща може через дві гілки у Німеччині та Литві. А ще одну гілку відкриють наприкінці цього року зі Словаччиною.

Реклама

"У цій новині є три позитивні аспекти"

Як написав Коболєв, такі кроки Росії насправді мають три пункти, які можна назвати позитивними. Перший, на його думку, полягає в тому, що ми отримали чергове підтвердження факту про використання Росією газу як зброї.

Крім того, Польща, за словами Коболєва, була готова до таких дій російської влади.

"І це буде черговий програш Кремля. Не дуже очевидний відразу, але дуже болючий згодом", – зауважив ексочільник "Нафтогазу".

Реклама

Ще один момент – тепер виробникам газу потрібно приготуватися до перерозподілу ринку ЄС.

"Свято мєсто пусто нє биваєт", пацани. Це важливий сигнал всім іншим виробникам газу, що прийшов час великого перерозподілу Європейського ринку газу. Welcome:)", – підсумував Коболєв.

Чи може "Газпром" зупинити транзит

Раніше президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розповів "Сьогодні", що зупинка транзиту через Україну не вигідна ні Україні, ні Росії.

Тому прокачування блакитного палива продовжуватиметься до останнього, навіть за умов війни.

За словами Охріменка, "Газпром" нині зовсім не в тому становищі, щоб шантажувати когось, як це було на початку опалювального сезону

Україна не може зупинити транзит газу з власної волі, вважає експерт, оскільки це зробить її винною стороною.

Зовсім інша річ, якщо транзит припиниться чи скоротиться за рішенням Євросоюзу, який поступово відмовляється від російського газу.

"Сьогодні" також писали, наскільки "Газпром" важливий для путінського режиму. Ми розповідали і про те, що Україна пропонує Європі щодо транзиту газу, і як це вплине на хід війни з Росією.