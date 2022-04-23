Українська ГТС може витіснити "Північний потік-1": про що Україна домовляється з ЄС

Розповідаємо, що Україна пропонує Європі щодо транзиту газу, і як це вплине на хід війни з Росією

Україна пропонує Європі качати газ не "Північним потоком-1", а своєю ГТС / Фото: Getty Images, nord-stream.com, Колаж: Сьогодні

Україна намагається переконати західних союзників постачати газ із РФ через українську газотранспортну систему, а не газопровід "Північний потік-1".

Це допоможе посилити вплив України під час війни з РФ. Про це повідомляє Reuters.

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Як транспортування газу може вплинути на війну

Як передає видання, представники "Нафтогазу" провели тиждень у Вашингтоні, де зустрілися із посадовими особами адміністрації та законодавцями Конгресу США. Вони закликали американських політиків переконати країни ЄС доставляти газ із РФ через свою ГТС, що допоможе і фінансово, і в плані збереження інфраструктури.

"Це змусило б Москву сплачувати більше транзитних зборів, які могли б допомогти обороні України під час війни, та стримати Росію від пошкодження українських газопроводів", – йдеться у повідомленні.

Зараз 55 млрд кубометрів природного газу транспортується Німеччині по "Північному потоку-1" з РФ на рік. Ще 40 млрд Росія постачає Європі через Україну і сплачує за це транзитні збори.

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Зараз у трубопровідної системи України є понад 100 млрд кубометрів вільних потужностей, що могло би повністю поглинути потік, що йде "Північним потоком-1".

Пропозиція полягає у тому, щоб перенаправити 40% пропускної спроможності "Північного потоку-1" до ГТС України, а згодом збільшити обсяг до 100% до квітня наступного року.

"Росія залежить від того, що ми транспортуємо газ із РФ до Європи. Це те, що потрібно використовувати у наших переговорах із ними, і Європа може допомогти", – повідомила Ольга Бєлькова, директор з міжнародних зв’язків компанії Оператор ГТС України.

Які спільні перспективи бачить Євросоюз із Україною у галузі "зеленої" енергетики

"Сьогодні" вже розповідали, що Україна може мати спільне "водневе" майбутнє з Європейською водневою магістраллю, яка вже підписала угоду із "Оператором ГТС України" для інтеграції інфраструктур.

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Ініціатива ЕВМ, що включає 31 газову компанію по всій Європі, створить основу для транспортування цього виду "зеленої" енергії трубопроводами від виробництва до кінцевих споживачів.

"У нашій оцінці потенціалу постачання з країн, що межують з EBМ, ми визначили, серед іншого, також Україну як важливу. Я радий повідомити, що сьогодні EВМ підписала меморандум про взаєморозуміння з "Оператором ГТС України", – заявив голова Європейської водневої магістралі Даніель Мутман.

За його словами, ця угода стане основою для майбутньої співпраці та підключення українських активів до водневої інфраструктури ЄС.

"Україна може стати відмінним партнером ЄС, коли йдеться про реалізацію водневої стратегії. Наша система газопроводів має служити для транспортування водню до ЄС", – вважає заступник генерального директора з розвитку та трансформації "Оператора ГТС" Павло Станчак.

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