Токсична нафта знецінюється – хто найбільше виграє від ембарго проти Росії

Війна в Україні та санкції проти РФ впливають на світові ціни на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У вівторок, 3 травня, впав попит на нафту в Китаї з огляду на загострення COVID-19. Однак європейське нафтове ембарго проти Росії може кардинально змінити ситуацію.

Як повідомляє Reuters, зранку подешевшала як нафта Brent, так і американська West Texas Intermediate (WTI). Російські барелі коштують найдешевше й сильно втрачають позиції.

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Так, за барель Brent просили 106,36 долара, що на 1,22 долара (1,1%) менше, ніж раніше. Барель WTI оцінили в 104,67 долара, що на 50 центів (0,5%) дешевше, ніж було раніше.

Ф'ючерси WTI на біржі ICE / Фото: скріншот

Ф'ючерси Brent на біржі ICE / Фото: скріншот

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Аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар зазначив, що на ситуацію вплинуло бажання ЄС ввести ембарго проти російської нафти. У Китаї додаткову роль зіграв локдаун через пандемію.

3 травня Європейська комісія має завершити роботу над черговим пакетом санкцій проти РФ. Обмеження мають включати й заборону на купівлю чорного золота, що зробить російські барелі ще менш доступними.

Дискусії щодо нафти з РФ

Для ухвалення історичного рішення щодо нафтового ембарго, усі країни Євросоюзу мають бути одностайними. Тривалий час у Європі тривають дискусії на тему, чи варто відмовлятися від енергоносіїв з РФ, і не всі підтримують таку ідею.

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Очікувано, головним противником відмови від російської нафти стала Угорщина на чолі з прем’єром Віктором Орбаном. Економіка країни сильно залежить від ресурсів з Росії, тож Будапешт вважає ембарго обмеженням для себе.

Угорська влада давно підтримує політику Путіна, зокрема і в рублевому питанні. Коли більшість країн Європи відмовилися грати на руку Кремлю й не захотіли платити за газ рублями, Угорщина радо погодилася. Хоч навіть консервативна Німеччина вирішила поступово зіскочити з енергетичного гачка РФ.

Шантаж "Газпрому"

Газовий монополіст Росії швидко помстився тим, хто пішов проти кремлівського рішення. Польщу та Болгарію раптово відключили від постачання блакитного палива – у той самий день, що й надіслали їм про це повідомлення.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що у такий спосіб "Газпром" порушив контрактні умови. Якщо поляки подадуть до суду, то обов’язково переможуть і російська сторона в будь-якому разі буде в програші.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що окрім Білорусі та Угорщини, Росію на міжнародній арені підтримують Китай, Індія та Венесуела і пояснювали, чому вони це роблять.