У деяких українців зміниться постачальник газу: "Нафтогаз" назвав тариф

"Нафтогаз" стане новим постачальником газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
В Україні багато домогосподарств переводять до постачальника "останньої надії" (ПОН), яким є "Нафтогаз". Так, ще для 1,3 млн українців компанія стане новим постачальником газу.
Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу", і розповіли, за якими тарифами платитимуть ці споживачі.
Зміни будуть у кількох областях
Через те, що постачальники в деяких регіонах з різних причин не можуть виконувати свої обов'язки, новим постачальником для 1,3 млн українців стане "Нафтогаз". Зокрема, це стосується споживачів, які отримували послуги від цих підприємств:
- ДП "КиївГазЕнерджи";
- ТОВ "ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ";
- ТОВ "ГАЗ РЕСУРС КОМПАНІ";
- ТОВ "Тернопільміськгаз";
- ТОВ "УМАНЬГАЗ ЗБУТ";
- ТОВ "Черкасигаз Збут".
"ДК "Нафтогаз України" приєднає цих побутових споживачів, що наразі отримують газ від постачальника "останньої надії" (ПОН), до річного тарифного плану "Фіксований" – 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування)", – йдеться у повідомленні.
Загалом постачальників змінять у 15 областях країни
Як ми повідомляли раніше, через те, що місцеві облгази не можуть виконувати свої функції, замість них призначать іншого постачальника, зокрема "Нафтогаз".
Зміни стосуються клієнтів газопостачальних компаній у таких областях:
- Вінницькій;
- Волинській;
- Дніпропетровській;
- Житомирській;
- Закарпатській;
- Запорізькій;
- Івано-Франківській;
- Київській;
- Львівській;
- Миколаївській;
- Рівненській;
- Сумській;
- Харківській;
- Хмельницькій;
- Чернігівській.
Для них діятиме фіксований тариф – 7,96 грн/куб. м з ПДВ.
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