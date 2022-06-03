Україна допоможе Молдові позбутися залежності від РФ — як цьому сприятиме "Енергоатом"

Контракт укладений з молдовською державною компанією Energocom / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільший виробник електроенергії України уклав експортний контракт з молдовською державною компанією Energocom. Так, вже з 4 червня НАЕК "Енергоатом" розпочне поставки електроенергії до Молдови.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома" в Telegram.

Реклама

У червні Україна планує поставити 85,2 тис МВт-год електроенергії за ціною 77 дол. за 1 МВт-год. За інформацією компанії, завдяки експорту "Енергоатом" отримає додаткове джерело для фінансування ПСО, за яким здійснюється постачання електроенергії населенню.

"Енергоатом" має великий потенціал для збільшення обсягів виробництва електричної енергії, тому її експорт до Молдови, а згодом – і до сусідніх країн ЄС, є надзвичайно перспективним напрямком торговельної діяльності компанії", — заявили в компанії.

Зауважимо, що енергоспоживання Молдови залежить від генерації на Молдовській ДРЕС, що належить РФ. Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку.

Реклама

Експорт української електроенергії

Україна у січні-квітні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,6 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 141,05 млн дол.

Так, у квітні цього року доходи України від експорту електроенергії становили 1,11 млн дол.

Валютна виручка від експорту електроенергії надходить в Україну поки лише за поставки в Польщу. Першою експорт надлишків струму в Європу для забезпечення України додатковою валютною виручкою почала компанія ДТЕК Ріната Ахметова.

Реклама

Зауважимо, що раніше ексглава Секретаріату енергетичного співтовариства Януш Копач закликав до збільшення експорту української електроенергії до Європи.

Раніше ми розповідали, як саме енергосистема України може допомогти країнам Європи позбутися впливу Росії.