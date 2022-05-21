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Виручка зросла в кілька разів! Як Україна збагачується за рахунок Європи

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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21 травня, 14:01
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Поки валютна виручка в Україну надходить лише з Польщі
У квітні 2022 року доходи України виросли до 1,11 млн дол
У квітні 2022 року доходи України виросли до 1,11 млн дол / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна у січні-квітні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії у 2,6 рази порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 141,05 млн дол.

Про це свідчать попередні дані Державної митної служби.

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Так, у квітні цього року доходи України від експорту електроенергії склали 1,11 млн дол.

Валютна виручка від експорту електроенергії надходить в Україну поки лише за поставки в Польщу. Першою експорт надлишків струму в Європу для забезпечення України додатковою валютною виручкою почала компанія ДТЕК Ріната Ахметова.

В міністерстві енергетики України заявили, що українська електроенергія може замістити Європі до 17% російського газу. Для України збільшення експорту електроенергії в Європу дозволить скоротити дефіцит енергоринку і забезпечити надходження в країну необхідної в військовий час валютної виручки.

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Що заважає Україні експортувати електроенергію країнам ЄС

Зауважимо, що раніше екс-глава Секретаріату енергетичного співтоваристваЯнуш Копач закликав до збільшення експорту української електроенергії в Європу.

Так, Україна може допомогти країнам Європейського Союзу знизити ціни на електроенергію для споживачів та зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Однак наразі, як зазначає Копач, експорту заважають бюрократичні процедури та вимога Європейської асоціації операторів системи передачі (ENTSO-E) встановити додаткові компенсатори (STATCOM) для запобігання шкідливим коливанням в енергосистемі. А ось STATCOM треба замовляти і термін постачання складає приблизно до 1 року.

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"Якщо була б воля – спосіб вирішення цієї проблеми є. За останні три місяці з моменту синхронізації не було зареєстровано жодних шкідливих коливань. Тож спроба торгувати здається безпечною. Більше того, на ринку є більш швидкі та дешеві рішення для збільшення безпечної торгової ємності, ніж STATCOM, насамперед акумулятори", – зазначив Копач.

Раніше ми розповідали, як українська енергосистема приєдналася до європейської ENTSO-E, і писали, як саме енергосистема України може допомогти країнам Європи позбутися впливу Росії.

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