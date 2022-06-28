У Туреччині знайшли запаси нафти на 1 мільярд доларів

У Туреччині знайшли поклади високоякісної нафти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Туреччині в ході дворічної розвідувальної роботи на дослідницьких родовищах була знайдена високоякісна нафта у двох свердловинах у провінції Адана.

Про це повідомляє Укрінформ.

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За словами президента Туреччини Реджепа Ердогана, вартість запасів чорного золота оцінили приблизно в 1 млрд. дол.

"Пробуривши ще 8 свердловин на тому ж родовищі, хочемо продовжити роботу на 10 свердловинах", – додав він.

Поклади нафти знайшли біля Сойсали в районі Джейхан провінції Адана на дослідницьких родовищах "Чукурова 1" і "Чукурова 2", що належать Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

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Підводний трубопровід для Туреччини

Туреччина веде будівництво підводного трубопроводу, аби отримати доступ до родовища природного газу у Чорному морі.

Так уряд країни хоче позбутися залежності від імпортних енергоресурсів, зокрема з РФ.

Президент Туреччини Ерджеп Ердоган вважає, що до першого кварталу 2023 року на газовому родовищі Сакар'я, яке було відкрито у серпні 2020 року, можна видобувати 10 мільйонів кубометрів блакитного палива.

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"Сьогодні" вже писали, хто допомагає Росії продавати нафту незважаючи на західні санкції, і розповідали, як Росія приховує пересування своїх нафтових танкерів в Атлантичному океані, щоб перевантажувати підсакційну нафту на інші судна.