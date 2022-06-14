Туреччина прокладає новий трубопровід дном моря – куди він веде

Розповідаємо, скільки блакитного палива зможе видобувати Туреччина самостійно

Туреччина збудує підводний газопровід для енергетичної незалежності / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Туреччині стартувало будівництво підводного трубопроводу для доступу до родовища природного газу в Чорному морі.

Про це повідомляє місцеве видання Hurriyet.

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Таким чином уряд сподівається позбавити країну залежності від імпортних енергоресурсів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган спостерігав за прокладанням та підведенням першої ділянки трубопроводу до морського дна за допомогою відеозв'язку.

Це відбулося в порту Філіос, за 400 кілометрів на схід від Стамбула.

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На думку Ердогана, до першого кварталу 2023 року з газового родовища Сакар'я, відкрите у серпні 2020 року, можна видобувати 10 мільйонів кубометрів блакитного палива.

"Ми сподіваємося, що родовище Сакар'я досягне піку видобутку в 2026 році. Ми продовжуватимемо наші зусилля, поки не зможемо повністю забезпечити нашу енергетичну безпеку", — сказав президент.

У 2021 році близько 45% газу, спожитого в Туреччині, було з Росії, а решта 55% припадає на Іран та Азербайджан.

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Хто годує РФ?

Незважаючи на кровопролитну війну, світ продовжує купувати енергоресурси в країни-агресора і з 24 лютого Кремль одержав 93 млрд євро.

У дослідженні наголошується, що найбільшим покупцем російського газу та нафти залишається Євросоюз, на який припадає 61% російського експорту викопного палива та 57 млрд євро, сплачених у скарбницю РФ.

Серед окремих країн найбільшим покупцем став Китай, на другому місці – Німеччина. Третя серед лідерів із купівлі кривавих ресурсів – Італія.

"Сьогодні" писали, які ресурси заборонили вивозити з України і чому, а також розповідали, з ким домовився "Нафтогаз" про постачання зрідженого газу.