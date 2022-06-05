В Україні знайшли ще одну можливість видобувати "зелений" водень: як це робитимуть

"Зелений" водень хочуть видобувати на Дніпровській ГАЕС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні хочуть спробувати генерувати "зелений" водень на Дніпровській ГАЕС. Технологічні моменти цього питання вже вивчають фахівці.

Про це повідомляється на сайті Держенергоефективності.

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Зазначається, що Дніпровська ГАЕС має досить високий напір, тому там можна побудувати додаткові потужності.

Агрегати, працюючи у базовому режимі, можуть забезпечити потрібну кількість електроенергії, необхідної для водню.

За словами директора Департаменту з реалізації інноваційних проєктів Укргідроенерго, зараз фахівці зайняті вивченням технологічної складової проєкту з електролізного виробництва водню потужністю 1 МВт на Дніпровській ГАЕС.

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Водневе майбутнє

Україна та Німеччина можуть запустити спільне виробництво "зеленого" водню. Нашій країні допоможуть німецькі компанії Andritz Hydro і MAN Energy Solutions, з якими вже підписано договір.

Наразі фахівці працюють над пілотним проєктом із встановлення електролізної установки для виготовлення "зеленого" водню на 1 МВт".

Раніше ми розповідали, що у Франції розробили автомобіль із незвичайними "зеленими" батарейками, і навіть писали, які країни найсильніше наблизилися до зеленого переходу.