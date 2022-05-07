Влетить Путіну в копієчку: чому нова ідея з "Північним потоком-2" працює проти РФ

Навіщо РФ шукає "Північному потоку-2" нове застосування / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Газпром" заявив, що вигадав нове призначення для так і не запустищеного "Північного потоку-2". Сухопутну частину газопроводу хочуть використовувати для розвитку газопостачання до регіонів північного заходу Росії.

"Сьогодні" поспілкувалися з експертом та дізналися, чи має на це право "Газпром" і що принесе агресору ця витівка.

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За словами економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, РФ дійсно може використовувати ту частину газопроводу, яка знаходиться на їхній території і не заходить у море.

"Велика сухопутна частина була підведена до точки входу з боку Росії у Балтійське море. Такий потужний сухопутний газопровід просто не потрібен", – каже експерт.

Кущ зазначає, що для забезпечення північного заходу країни з потужностей "Північного потоку-2", який є газопроводом високого тиску, необхідно добудувати трубопроводи середнього та низького тиску.

По суті РФ хоче виділити сухопутну частину "Північного потоку-2" і вона стане частиною їхньої газотранспортної системи.

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Економіст вважає, що найближчим часом таких ідей у Росії буде багато, оскільки споживання кремлівського газу падатиме і скоротиться на 30-40% найближчого року.

Чому це погана ідея

На думку аналітика, це абсолютно не раціональна ідея і спроба "утилізувати" надлишкові потужності.

Проте, щоб сухопутні потужності "Північного потоку-2" працювали таким чином, потрібно витратити ще більше грошей на будівництво інфраструктури.

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"Це просто хороша міна за поганої гри, вони взагалі ніякого ефекту не отримають. Насправді, це призведе до додаткових витрат, тому що потрібно підвести газопроводи середнього та низького тиску. Замість того, щоб отримувати якийсь прибуток чи хоча б вийти у нуль, вони витрачатимуть ще більше грошей", – каже аналітик.

У тій же заяві "Газпром" вказав на можливість запуску другої нитки газопроводу, однак не раніше 2028 року.

Олексій Кущ припускає, що Європа може піти на короткочасний запуск "Північного потоку-2" у разі зупинки транзиту через Україну.

Якщо з транзитом все буде гаразд, то газопровід стане елементом торгу з новою владою у РФ, якщо, звичайно, там вона зміниться на демократичну політичну силу.

Подібні заяви Газпрому аналітик називає евфемізмом і чому вони обрали саме цю дату – невідомо.

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