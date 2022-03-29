Завдання – розв'язати логістичну проблему, – гендиректор Метінвесту про експорт металургійної продукції

У Метінвесті розповіли про перспективи експорту металургійної продукції / Фото: Getty Images

Українська металургія базувалася на доступі до морських портів. Основні потоки металу йшли з Маріупольського та чорноморських портів, які тепер заблоковані або захоплені окупантами.

Про це повідомив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков в інтервʼю телеведучому Тиграну Мартиросяну на YouТube-каналі "Україна 24".

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Ситуація в портах сильно зрізала логістику підприємств. Зокрема, планують перезапустити "Запоріжсталь", але виникло питання завезення сировини – металургійного вугілля для виготовлення сталі – та вивезення готової продукції.

"У цьому напрямку співпрацюємо з "Укрзалізницею", наші інтереси в цьому збігаються з інтересами країни. Наше завдання – знайти розв’язання логістичної проблеми і запустити економіку. Це те, над чим ми активно працюємо", – наголосив Риженков.

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Два ринки збуту

Залізну руду українські підприємства можуть збувати на європейський та далекосхідний ринки. У Європі Україна була і залишиться великим постачальником, як і раніше. Навіть у березні на європейський ринок продали майже 1 мільйон залізорудної продукції.

"Якщо говорити про Китай чи Далекий Схід, то там наша частка постачання така мала, що в цілому ринок навряд чи це помітить", – зауважив Риженков.

На РФ вплив буде значним – росіяни втратили ринок Європи, і невідомо, чи зможуть переорієнтуватися на інші ринки. Ймовірно, що через санкції Росія закриється в собі, що означатиме падіння виробництва гірничорудних підприємств на 30–40%.

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Щодо України, то з позиції залізорудних підприємств вона втратить 60%. Тому тепер головне завдання приватного сектору – спільно з "Укрзалізницею" та Кабміном налагодити подальший продаж продукції. У цьому контексті планують максимально переорієнтуватися на західні країни, спробувати модернізацію та інноваційні рішення, як-от контейнерні перевезення.

"Є багато ідей, які пропрацьовує робоча група разом з "Укрзалізницею". Звісно ж, ми знайдемо рішення", – резюмував Риженков.

Ситуація на світовому ринку

Війна Росії проти України серйозно вплинула на світову економіку та металургію. Мовиться як про дефіцит ресурсів, так і про ціни на них. Зокрема, ціни на сталь у Європі продовжують оновлювати історичні рекорди в передчутті наступних санкцій.

Австралія підтримала санкції проти РФ і вирішила заборонити експорт глинозему та алюмінієвих руд. Відтак агресор не зможе використовувати алюміній у машинобудівній, аерокосмічній, будівельній та інших галузях.

Ще раніше у світі заговорили про дефіцит чипів, оскільки з України припинили постачати неон через війну. Маріупольський "Інгаз" та одеський "Кріоін" продавали до 54% світового неону, який використовували для виготовлення лазерів. Знайти заміну досить складно, тож на ринку технологій очікують подорожчання.

Раніше ми розповідали про невпинне зростання вартості нафти, оскільки перспектива переговорів між Росією та Україною нечітка. Однак щойно альтернативу російським енергоносіям буде знайдено, ціни почнуть знижуватись.