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Інтернет від Укртелекому знову запрацював майже по всій Україні

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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29 червня, 18:27
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Розповідаємо, як триває відновлення інтернету для абонентів "Укртелекому"
"Укртелеком" відновлює інтернет українцям
"Укртелеком" відновлює інтернет українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 28 червня Укртелеком відновив постачання інтернет-послуг у 87% населених пунктів України, де є мережі компанії, в усіх областях, крім Луганської та Херсонської.

У компаніі зізнаються: відновлення мереж дається непросто, адже вести роботи доводиться іноді під обстрілами, а також там, де спостерігаються перебої у сервісах через аварії РЕМ. Проте, попри складність умов, роботи проводяться постійно, за різних обставин і в різних місцях.

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Також в "Укртелекомі" фіксують зростання попиту на оптичний інтернет: якщо наприкінці травня-початку червня тижневі підключення були на рівні 1,6 тисячі, то тепер до оптичної мережі було майже 2 тисячі підключень, тобто у середньому понад 280 підключень щодня.

Раніше ми розповідали про масовану кібератаку на сервіси "Укртелекому" та хто допоміг українській компанії впоратися з проблемою. Також ми писали, як триває відновлення інтернет-послуг у прифронтових містах на Запоріжжі.

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