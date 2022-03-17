Бойкот агрессору: еще одна страна заявила об отказе от российского газа

Страна также хочет отказаться от нефти агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польша не будет покупать российский газ по Ямальскому газопроводу после завершения действующего контракта, который истекает в декабре 2022 года.

Об этом заявил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире RMF FM.

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По словам Наимского, газ из РФ занимает большую часть в импорте Польши, но государственная компания в состоянии его заменить благодаря портфелю контрактов, заменяющих поставки из страны-агрессора.

"В течение многих лет мы платили за российский газ от монополистического поставщика, который мог диктовать цену выше, чем можно было получить в Западной Европе. Цены будут европейскими", – сказал Наимский и отметил, что нынешнии высокие цены на газ в Европе должны со временем стабилизироваться, поскольку все пытаются перейти на другие виды поставок.

Он также отметил, что в октябре в эксплуатацию будет введен газопровод Baltic Pipe и напомнил, что Польша имеет расширенный LNG-терминал и готовит газовое сообщение с Литвой и Словакией.

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"В США, которые отправляют сжиженный газ в Европу, цена газа на бирже совсем не выросла, глобализация газового рынка приведет к приемлемым ценам", – считает уполномоченный.

А что будет с нефтью?

Уполномоченный по делам стратегической энергетической инфраструктуры заявил, что польское правительство выступает за немедленное эмбарго на поставки нефти из РФ.

Он подчеркнул, что их нефтеперерабатывающие заводы могут переходить и на другие поставки черного золото.

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Это уже проверяли в 2019 году, когда российская нефть была загрязнена, и ее поток пришлось остановить.

Бегство от российского газа

Германия и Норвегия ведут переговоры о постройке водородного трубопровода для снижения зависимости Европы от российских энергоносителей.

Главной целью проекта является транспортировка зеленого водорода из Норвегии в Германию и стороны планируют провести технико-экономическое обоснование проекта уже в ближайшее время.

"Сегодня" также писали, сколько газа прокачивает "Газпром" через Европу и рассказывали, что происходит с ценами на голубое топливо.