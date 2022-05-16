Brent и WTI резко пошли в пике: какие цены на нефтяные фьючерсы

Кратко о ценах на нефть в мире / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 16 мая, стоимость фьючерсов на нефть резко снизилась и продолжает колебания.

Как передает "Сегодня", утром на бирже стоимость барреля West Texas Intermediate(WTI) на июнь снизилась до 109 долларов. Цена на июль еще ниже – 108 долларов за баррель.

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Фьючерсы на нефть WTI, ICE

Фьючерсы на нефть WTI / Фото: Investing.com

Стоимость барреля нефти Brent утром опустилась до 109 долларов на бирже ICE, но через несколько часов вернулась на уровень 111 долларов за баррель.

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Фьючерсы на нефть Brent, ICE

Фьючерсы на нефть Brent / Фото: Investing.com

Что влияет на формирование цен?

По информации издания Bloomberg, главным образом на ситуацию повлиял карантин из-за COVID-19 в Китае, являющемся крупнейшим мировым импортером черного золота. Промышленное производство и спрос на нефть упали, из-за локдауна ограничили и потребление топлива.

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По словам представителя SPI Asset Management Стивена Иннеса, волатильность на рынке усиливает также низкая ликвидность. Рынок нефти испытывает активные колебания с конца февраля – с момента вторжения России в Украину и усиления коронавируса в Китае.

Большие игроки на рынке избегают импорта российских энергоносителей из-за возможных санкций. В ЕС продолжаются дискуссии по поводу эмбарго на нефть из РФ и независимости стран блока от энергоресурсов агрессора.

Как объяснил аналитик Zhaojin Futures Co. Гао Цзянь, весь рынок – от газа для сельского хозяйства до нефти – столкнулся с дефицитом из-за России. В связи с этим поднялись и цены на нефтепродукты, а на рынке доминируют риски поставки.

Изоляцию РФ оттягивают

Германия планирует до конца 2022 года отказаться от импорта российской нефти и угля. Однако с газом ситуация более сложная, и спешить с прекращением поставки страна не хочет.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, правительство пытается сохранить рабочие места в Шведте и Лойне, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Но отказ от российского газа создаст стране проблемы, поскольку там нет необходимого количества терминалов сжиженного газа.

"За короткое время нам нужно построить несколько новых терминалов. Это большие инфраструктурные проекты на миллиарды евро. Это не происходит за одну ночь", – добавил канцлер.

Ранее "Сегодня" писали, что Венгрия согласилась на внедрение эмбарго на своих условиях и озвучила невероятную сумму. Узнайте, может ли "Газпром" остановить транзит газа через Украину.