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Венгрия назвала сумму за нефтяное эмбарго — деньги немаленькие

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 мая, 09:49
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Глава МИД Венгрии намекнул, за сколько страна могла бы "продать" согласие на нефтяное эмбарго против РФ
Названная сумма довольно большая
Названная сумма довольно большая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Венгрия определилась с суммой, за которую готова "продать" свое согласие на нефтяное эмбарго против агрессора.

По крайней мере, такой вывод можно сделать из интервью El Pais, где глава МИД страны Петер Сиярто намекнул о конкретной сумме.

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Речь идет о 700-750 евро. Состоит она из:

  • 500-550 млн евро потенциальных инвестиций в нефтеперерабатывающие мощности в течение 4 лет. Это связано с тем, что они рассчитаны именно на российскую нефть, и чтобы переработать другие виды сырья, им придется инвестировать эти деньги;
  • 200 млн евро стоимости расширения мощности трубопровода Адриатического моря. Сколько это займет время, точно никому не известно, однако знают одно – "цена на газ в Венгрии повысится на 55%".

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