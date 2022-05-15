Германия не готова отказаться от газа России: почему Шольц блокирует изоляцию агрессора

Если от нефти и угля агрессора Германия откажется до конца года, то с газом проблем несколько больше

С запретом российского газа Германия не спешит / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что Германия планирует отказаться от импорта российской нефти на уголь уже до конца этого года, с газом она спешить не собирается и намерена отказаться от поставок у страны нет.

Об этом в интервью t-online рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.

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"От импорта российского угля и нефти мы станем независимы уже в этом году и делаем все, чтобы сохранить рабочие места в Шведте и Лойне (там расположены нефтеперерабатывающие заводы)", – отметил он.

Однако отказаться от российского газа Германия пока не может, это создаст немало проблем. Ведь у страны, по его словам, нет необходимого количества терминалов сжиженного газа.