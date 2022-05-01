Будет новая сверхдержава? Какая страна получит наибольшую выгоду от войны в Украине

Катар может стать новым експортером газа и нефти в Европу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Высокая стоимость нефтепродуктов из-за войны в Украине позволила Катару перехватить инициативу нана геополитическом рынке и оттеснить Россию.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Отмечается, что Европа, которая после вторжения российских войск в Украину отказывается от нефти из РФ и ищет нового поставщика, обратила свое внимание именно на Катар.

"В последние недели в Доху прилетели несколько высокопоставленных чиновников Европейского Союза, и все они четко заявили: нам нужен ваш газ как можно быстрее. Германия приказала предприятиям начать переговоры о поставках", – пишут журналисты.

Отмечается, что экспорт энергоносителей Катара в 2022 году должен был достичь 100 миллиардов долларов впервые с 2014 года, исходя из тенденций первого квартала.

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Ожидается, что Катар будет тратить еще больше денег на мировых фондовых рынках, чтобы достичь своих внешнеполитических целей. Для этого Катар будет использовать свой суверенный фонд благосостояния в размере 450 миллиардов долларов.

Европа спешит заменить Россию на нового поставщика как можно быстрее на фоне того, как РФ прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Тем временем в Катаре продолжается строительство газопровода, который позволит увеличить экспорт газа на 60% к 2027 году.

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Дополнительный спрос означает усиление конкуренции среди покупателей за долгосрочные контракты на поставку и, скорее всего, более выгодные условия для Катара.

Россия может оставить Европу без газа

Правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок природного газа из России в мае. Это может произойти уже 21 числа – на следующий день после истечения установленного россиянами срока для ответа на требование РФ оплачивать топливо в рублях.

В Финляндии предполагают также, что РФ может отключить от своего газа и другие страны ЕС, которые также не намерены удовлетворять желание Кремля.

Ранее мы рассказывали, может ли случится банкротство "Газпрома", и писали, могут ли другие кремлевские газопроводы быть опасными для Украины.