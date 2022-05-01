Буде нова наддержава? Яка країна отримає найбільшу вигоду від війни в Україні

Катар може стати новим експортером газу та нафти до Європи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Висока вартість нафтопродуктів через війну в Україні допомогла Катару перехопити ініціативу на геополітичному ринку і відтіснити Росію.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Зазначається, що Європа, яка після вторгнення російських військ в Україну відмовляється від нафти з РФ та шукає нового постачальника, звернула свою увагу саме на Катар.

"В останні тижні в Доху прилетіли кілька високопосадовців Європейського Союзу, і всі вони чітко заявили: нам потрібен ваш газ якнайшвидше. Німеччина наказала підприємствам розпочати переговори про постачання", – пишуть журналісти.

Експорт енергоносіїв Катару в 2022 році мав досягнути 100 мільярдів доларів вперше з 2014 року, зважаючи на тенденції першого кварталу.

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Очікується, що Катар витрачатиме ще більше грошей на світових фондових ринках, щоб досягти своїх зовнішньополітичних цілей. Для цього Катар використовуватиме свій суверенний фонд добробуту в обсязі 450 мільярдів доларів.

Європа поспішає замінити Росію на нового постачальника якнайшвидше на тлі того, що РФ припинила постачання газу до Польщі та Болгарії.

Тим часом у Катарі продовжується будівництво газопроводу, який допоможе збільшити експорт газу на 60% до 2027 року.

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Додатковий попит означає посилення конкуренції серед покупців за довгострокові контракти на постачання і, найімовірніше, більш вигідні умови для Катару.

Росія може залишити Європу без газу

Уряд та компанії Фінляндії готуються до припинення постачання природного газу з Росії у травні. Це може статися вже 21-го числа – наступного дня після закінчення встановленого росіянами терміну для відповіді на вимогу РФ оплачувати паливо в рублях.

У Фінляндії припускають також, що РФ може відключити від свого газу й інші країни ЄС, які також не мають наміру задовольняти бажання Кремля.

Раніше ми розповідали, чи може статися банкрутство "Газпрому" і чи можуть інші кремлівські газопроводи бути небезпечними для України.