Цены на газ в Европе "сходят с ума": кто виноват в новом скачке

Цены на газ отреагировали на остановку части транзита / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на природный газ в Европе резко выросли в первые же минуты торгов на следующий день после прекращения транзита российского газа по оккупированной территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Стоимость майского фьючерса подскочила более чем на 10% и торгуется выше 1100 долларов за тысячу кубометров.

Специализированное издание Financial Time сообщает, что цены растут из-за новой неопределенности в отношении поставок газа из России в Европу.

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Что произошло с транзитом газа?

11 мая прокачка российского газа через Украину в пункте пропуска "Сохрановка" Луганской области упала до нуля.

Это случилось после того, как "Оператор ГТС Украины" предупредил о прекращении транзита через захваченные российскими войсками станции, поскольку считает это форс-мажорными обстоятельствами.

Через "Сохрановку" проходила целая треть всего транзита газа, который поставляется из России в Европу через украинскую территорию. Биржевые цены на топливо отреагировали сразу и уже в тот же день подскочили на 4%.

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