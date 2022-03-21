Цены обновили максимум: в Европе рекордно подорожала сталь

В Европе рекордно подорожала сталь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России. Новые ограничения будут включать и запрет на импорт российской стали.

Как сообщило издание Bloomberg, в связи с возможным запретом, на рынке рекордно выросли цены на сплав железа и углерода.

Реклама

Еженедельный анализ показал, что горячекатаные рулоны оценивают на 10% дороже, чем обычно. Сейчас за единицу товара просят 1435 евро на тонну. Исторического максимума достигли цены на трубы и арматуру.

Трейдеры повысили цены в предвкушении санкций и учетом того, что Европа является основным рынком сбыта для производителей стали из России. Первыми в результате ограничений пострадают российские миллиардеры, владеющие соответствующим бизнесом.

Отметим, что российское предложение стали составляет почти на 4% на мировом рынке. Речь идет об изготовлении 76 миллионов тонн сплава в год. Ограничения на сбыт стали в Европе должны быть введены до 17 июня 2022 года по всем контрактам, которые были заключены до 16 марта.

Реклама

Изменения на рынке металлургии

На Лондонской бирже предлагают бойкотировать российский металл. Профильный комитет предлагает отказаться от продажи российской меди и вообще не покупать ее у страны-агрессора.

В то же время Украина из-за войны с Россией перестала экспортировать сталь на мировом рынке. Остановились производства в Мариуполе и Запорожье, что привело к повышению цен на продукцию в Европе.

Украинские производители неона также приостановили свою работу, а они поставляли до 54% ресурса на мировой рынок. Неон используют для лазеров по изготовлению чипов, поэтому ожидают дефицита и роста цен на рынке технологий.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что Китай хочет воспользоваться ситуацией для расширения своего влияния на рынок цветных металлов, а в мире подорожал никель.