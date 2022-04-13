Цивилизованный мир объединяется: как французская корпорация помогает украинским энергетикам

Энергетики смогут быстрее восстанавливать электроснабжение / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК совместно с французским Schneider Electric предоставят украинским энергетикам оборудование.

Как рассказал гендиректор ДТЭК Максим Тимченко поддержку получат как государственные, так и частные компании.

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Это позволит энергетикам оперативно восстанавливать электроснабжение в областях, наиболее пострадавших от войны.

По словам Тимченко, весь цивилизованный мир объединился для поддержки Украины. Компания Schneider Electric внесла важный вклад в мощную и системную поддержку нашего государства в условиях войны.

"Украинская компания прилагает все усилия, чтобы быть надежным партнером в реализации помощи, которую оказывают международные партнеры" , – добавил гендиректор ДТЭК.

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Сотрудничество для поддержки потребителей

По состоянию на 12 апреля около 726 тыс. потребителей электроэнергии остаются без света. Проблемы с электроснабжением есть в 974 населенных пунктах по Украине.

Французская Schneider Electric решила поддержать украинцев и помочь с восстановлением света в каждом доме.

Реализация миссии осуществляется в сотрудничестве с компанией ДТЭК, которая имеет хорошо отлаженную логистику и опыт для оказания гуманитарной помощи по всей стране.

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Восстановление света

На днях энергетики отчасти вернули свет в освобожденные от оккупантов Ирпень и Бучу. Свет подают в дома 4600 семей в Киевской области.

Кроме того, возобновили электроснабжение в 15 населенных пунктах Донецкой области. Это почти 5000 домов в Покровском и Бахмутском районах.

Обесточены до сих пор 183 города и села, особенно сложно на Авдеевском, Марьинском, Торецком и Бахмутском направлениях. Из-за активных боевых действий приходится постоянно ремонтировать электросети и подстанции, иногда в тех же местах.

В условиях войны компания ДТЭК решила бесплатно обеспечивать светом объекты критической инфраструктуры. Речь идет о 350 военных и силовых зданиях, больницах и хлебокомбинатах в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В то же время в Европе призывают украинскую власть сохранить достижения реформы энергетического рынка и продолжить интеграцию в единый рынок ЕС.