Цивілізований світ об’єднується: як французька корпорація допомагає українським енергетикам

Енергетики зможуть швидше відновлювати електропостачання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК спільно з французькою Schneider Electric нададуть українським енергетикам обладнання.

Як розповів гендиректор ДТЕК Максим Тімченко, підтримку отримають як державні, так і приватні компанії.

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Це дозволить енергетикам оперативно відновлювати електропостачання в областях, які найбільше постраждали від війни.

За словами Тімченка, увесь цивілізований світ об’єднався для підтримки України. Компанія Schneider Electric зробила важливий внесок у потужну та системну підтримку нашої держави в умовах війни.

"Українська компанія докладає всіх зусиль, щоб бути надійним партнером у реалізації допомоги, яку надають міжнародні партнери", – додав гендиректор ДТЕК.

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Співпраця для підтримки споживачів

Станом на 12 квітня майже 726 тис. споживачів електроенергії залишаються без світла. Проблеми з електропостачанням є у 974 населених пунктах по Україні.

Французька Schneider Electric вирішила підтримати українців та допомогти у відновленні світла в кожну домівку.

Реалізація місії відбувається у співпраці з компанією ДТЕК, яка має добре налагоджену логістику та досвід для надання гуманітарної допомоги по всій країні.

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Відновлення світла

Днями енергетики частково повернули світло у звільнені від окупантів Ірпінь та Бучу. Світло подають в домівки 4 600 родин у Київській області.

Окрім цього, відновили електропостачання в 15 населених пунктах Донецької області. Це майже 5000 осель в Покровському та Бахмутському районах.

Знеструмлені досі 183 міста й села, особливо складно на Авдіївському, Мар’їнському, Торецькому й Бахмутському напрямках. Через активні бойові дії доводиться постійно ремонтувати електромережі та підстанції, інколи в тих самих місцях.

В умовах війни компанія ДТЕК вирішила безкоштовно забезпечувати світлом об’єкти критичної інфраструктури. Мовиться про 350 військових та силових будівель, лікарень і хлібокомбінатів у Київській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Водночас у Європі закликають українську владу зберегти досягнення реформи енергетичного ринку та продовжити інтеграцію в єдиний ринок країн ЄС.