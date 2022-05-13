Доходы России от продажи нефти выросли на 50%: почему санкции ЕС не действуют

Доходы РФ выросли, несмотря на бойкот против нефти агрессора / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то что много нефтеперерабатывающих компаний отказались от импорта российской нефти после начала войны в Украине, доходы РФ от продажи сырья выросли на 50%.

Об этом сообщило Международное энергетическое агентство, передает Bloomberg.

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Так, в 2022 году Россия ежемесячно зарабатывала около 20 млрд долл. на продаже нефти и нефтепродуктов в объеме около 8 млн баррелей в день.

Несмотря на то, что ЕС вскоре должен принять эмбарго на нефть агрессора, он до сих пор остается крупнейшим рынком для российского экспорта в апреле, занимая 43%.

Однако, как говорят сами же факты, это ненадолго, ведь международные нефтяные компании Shell Plc и TotalEnergies SE обещают прекратить закупки в ближайшее время, а санкции ЕС против ПАО "Роснефть" вступят в силу уже с 15 мая. В дополнение ко всему актуален также полный запрет на импорт нефти агрессора.

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Заметим также и то, что в прошлом месяце снабжение сократилось на 1 миллион баррелей в день, а во второй половине года, согласно вышесказанному, эти потери могут утроиться.

ЕС может отсрочить нефтяное эмбарго

Нефтяное эмбарго против России в Европейском Союзе могут отложить, чтобы быстрее согласовать ограничительные меры в рамках шестого санкционного пакета.

Также против нефтяного эмбарго активно выступает Венгрия, но с правительством страны еще ведутся переговоры. В понедельник, 16 мая, в ходе встречи министров иностранных дел в Брюсселе станет окончательно понятно, договорятся ли страны ЕС о полном пакете санкций против РФ.

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Впрочем, постепенно появляются сторонники мнения, что нефтяное эмбарго стоит задержать, чтобы не тормозить одобрение других мер.

Раньше мы писали, почему Венгрия не поддержала нефтяное эмбарго против РФ. Также мы рассказывали, как эмбарго на ввоз нефти из РФ отразится на экономике Европейского Союза.