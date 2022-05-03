Есть несколько вариантов: Оператор ГТС указал, как эффективно ударить по энергетике РФ

Эксперты рассказали, какие санкции будут наиболее действенными против РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские и зарубежные специалисты отмечают, что наиболее действенные санкции против России – прекращение поступлений денег в бюджет агрессора.

Оператор ГТС собрал мнения специалистов энергетического сектора по поводу того, какие ограничения против РФ сейчас нужны, чтобы прекратить войну в Украине.

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Президент DiXi Group Елена Павленко подчеркнула, что до 40% средств бюджет России получает от продажи нефти и газа. Следовательно, агрессора следует оставить без международных рынков сбыта, а одним из крупнейших потребителей остается ЕС.

"Отказ членов ЕС покупать российскую нефть и газ может стать одним из самых болезненных ударов для российской экономики. Как вариант, ЕС может продолжать покупать энергоресурсы, однако оплату осуществлять через счета, к которым Россия не имела бы доступа. В будущем, когда Украина будет получать компенсацию за нанесенный во время войны ущерб, их можно направить на развитие и восстановление", – заметила Павленко.

Стоп-кран для злости

По словам президента Центра глобалистики Михаила Гончара, полное энергетическое эмбарго может оказаться своеобразным стоп-краном для агрессии РФ. По итогам 2021 года Россия получила 253,2 млрд долларов – это:

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180,1 млрд долларов – от экспорта нефти и продуктов ее переработки;

55,5 млрд долларов – от продажи природного газа;

17,6 млрд долларов – от экспорта угля;

еще 1 млрд долларов – от сбыта электроэнергии.

Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова подчеркнула, что газовое эмбарго является мощнейшим фактором влияния на политику России.

"Из всего объема добываемого в РФ газа наибольший объем для экспорта в другие страны (кроме ЕС) — около 14 млрд куб. м сжиженного природного газа. Поэтому следует не забывать о санкциях на LNG-технологии, чтобы российские компании не имели доступа к расширению этих мощностей", – отметила она.

Белькова добавила, что следует сделать невозможным выход на новые рынки удобрений и других продуктов переработки природного газа. Хранилища в России наполовину заполнены, так что если ресурс не будут продавать, его некуда будет девать.

Быстрая реакция

Старшая журналистка международной аналитической организации в сфере энергетики ICIS Аура Сабадус подчеркнула, что нефтяное эмбарго будет иметь наибольшую силу, поскольку только налоговые поступления от ее экспорта составят 70% российского федерального бюджета. Остановить продажу нефти из РФ можно двумя способами:

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добровольный отказ стран импортировать российскую и диверсификация источников снабжения;

внедрение эмбарго для всех государств ЕС.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подчеркнул, что реакция Европы на шантаж со стороны Кремля должна быть однозначной – скорый отказ от российских энергоносителей и введение эмбарго на их импорт.

"Россия в прошлом году получила за экспорт энергоносителей почти 260 млрд долларов, а в этом году только с начала войны уже почти 40 млрд. Эти средства используются на финансирование агрессии против Украины. ОГТСУ полностью поддерживает введение эмбарго", – подчеркнул Сергей Макогон.

Эксперты отмечают, что введение частичного эмбарго без усиления позиций Украины и ЕС может привести к дальнейшему росту цен. В связи с этим "Газпром" может частично или полностью компенсировать потерю объемов экспорта. Чтобы этого избежать, следует ввести ограничения на транспортировку голубого топлива по маршрутам в собственности российского монополиста, прежде всего "Северным потоком – 1".

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что британские заводы BP отказываются даже от русских молекул в своих нефтепродуктах. В то же время в "Нафтогазе" объяснили, какие показатели в платежках будут получать украинцы во время действия военного положения.