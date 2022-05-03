Є кілька варіантів: Оператор ГТС вказав, як найефективніше вдарити по енергетиці РФ

Експерти розповіли, які санкції будуть найдієвішими проти РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські та закордонні фахівці наголошують, що найдієвішими санкціями проти Росії є припинення надходжень грошей до бюджету агресора.

Оператор ГТС зібрав думки спеціалістів енергетичного сектору щодо того, які обмеження проти РФ зараз потрібні, щоб припинити війну в Україні.

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Президентка DiXi Group Олена Павленко наголосила, що до 40% коштів бюджет Росії отримує від продажу нафти й газу. Відтак, агресора слід залишити без міжнародних ринків збуту, а одним з найбільших споживачів залишається ЄС.

"Відмова членів ЄС купувати російську нафту та газ може стати справді одним з найболючіших ударів для російської економіки. Як варіант, ЄС може продовжувати купувати енергоресурси, однак оплату здійснювати через рахунки, до яких Росія б не мала доступу. У майбутньому, коли Україна отримуватиме компенсацію за завдану під час війни шкоду, їх можна спрямувати на розбудову та відновлення", – зауважила Павленко.

Стоп-кран для агресії

За словами президента Центру глобалістики Михайла Гончара, повне енергетичне ембарго може стати своєрідним стоп-краном для агресії РФ. За підсумками 2021 року Росія отримала 253,2 млрд доларів – це:

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180,1 млрд доларів – від експорту нафти й продуктів її переробки;

55,5 млрд доларів – від продажу природного газу;

17,6 млрд доларів – від експорту вугілля;

ще 1 млрд доларів – від збуту електроенергії.

Директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова підкреслила, що газове ембарго є найпотужнішим чинником впливу на політику Росії.

"З усього обсягу газу, який видобувається в РФ, найбільший обсяг для експорту до інших країн (крім ЄС) — близько 14 млрд куб. м скрапленого природного газу. Тому варто не забувати про санкції на LNG-технології, щоб російські компанії не мали доступу до розширення цих потужностей", – зазначила вона.

Бєлькова додала, що варто унеможливити вихід на нові ринки добрив та інших продуктів переробки природного газу. Сховища в Росії наполовину заповнені, тож якщо ресурс не продаватимуть, його не буде куди подіти.

Швидка реакція

Старша журналістка міжнародної аналітичної організації у сфері енергетики ICIS Аура Сабадус підкреслила, що нафтове ембарго матиме найбільшу силу, оскільки лише податкові надходження від її експорту становитимуть 70% російського федерального бюджету. Зупинити продаж нафти з РФ можна у два способи:

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добровільна відмова країн імпортувати російську нафту і диверсифікація джерел постачання;

впровадження ембарго для всіх країн ЄС.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон наголосив, що реакція Європи на шантаж з боку Кремля має бути однозначною – швидка відмова від російських енергоносіїв та введення ембарго на їх імпорт.

"Росія минулого року отримала за експорт енергоносіїв майже 260 млрд доларів, а цьогоріч тільки з початку війни вже майже 40 млрд. Ці кошти використовуються на фінансування агресії проти України. ОГТСУ повністю підтримує введення ембарго", – підкреслив Сергій Макогон.

Експерти зазначають, що введення часткового ембарго без посилення позицій України та ЄС може призвести до подальшого зростання цін. У зв’язку з цим "Газпром" може частково або повністю компенсувати втрату обсягів експорту. Щоб цього уникнути, слід ввести обмеження на транспортування блакитного палива маршрутами у власності російського монополіста, насамперед "Північним потоком – 1".

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що британські заводи BP відмовляються навіть від російських молекул у своїх нафтопродуктах. Водночас у "Нафтогазі" пояснили, які показники у платіжках отримуватимуть українці під час дії воєнного стану.