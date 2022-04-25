Европа нашла замену российской нефти: где будут теперь покупать сырье

TotalEnergies является одной из семи «сверхбольших» нефтяных компаний / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Французская TotalEnergies впервые за два года зафрахтовала танкер для того, чтобы отгрузить нефть из Объединенных Арабских Эмиратов в начале мая в Европу.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Танкер SUezmax Moscow Spirit зафрахтован (а это соглашение о найме судна для выполнения рейса или ряда рейсов, или на оговоренный период времени) для отгрузки 1 млн баррелей сырой нефти Murban из порта Джебель-Данна для Великобритании 1-3 мая.

Напомним, что нефть Das из Абу-Даби последний раз отгружалась для Италии в мае 2020 г.

Трейдеры говорят, что в ближайшие месяцы в Европу будут отправлены больше партий сырой нефти из Абу-Даби, чтобы компенсировать поставки российской нефти, поскольку Евросоюз готовит новые "умные" санкции против импорта российской нефти. Это, возможно, приведет к перенаправлению некоторых поставок дальше с Азии.

Реклама

Как Украина может заменить российскую нефть?

Украина может заменить российскую нефть с помощью обычного рапса, который мы выращиваем в достаточно больших объемах.

Как рассказал фермер Виктор Шеремета в Facebook, с одного гектара рапса можно получить более тонны биодизеля, который к тому же является куда более экологичным топливом, чем нефть.

Одна тонна этого горючего помогает избежать потребления свыше тысячи тонн российской нефти.

Реклама

Раньше мы рассказывали, что Shell продает свой самый большой проект в России, уже идут переговоры с представителями из Китая.

Также мы писали, когда Европа полностью откажется от нефти агрессора.