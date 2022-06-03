"Газпром" доказал свою ненадежность: какая страна полностью разрывает связи с компанией

Болгария полностью разрывает контакты с "Газпромом" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским "Газпромом" относительно поставок природного газа.

Об этом заявил вице-премьер-министр страны Асен Василев, пишет Euractiv.

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Чиновник напомнил, что действующий контракт должен был закончиться в конце 2022 года, однако Россия в одностороннем порядке остановила поставки из-за отказа Болгарии оплачивать голубое топливо рублями.

"Болгария больше никогда не вести переговоры с "Газпромом" относительно поставок", – сказал Василев.

Так вице-премьер ответил на вопрос представителя пророссийской националистической партии "Възраждане" о том, когда правительство возобновит переговоры с российским монополистом.

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Такое решение было принято именно потому внезапное и, кстати, противозаконное отключение, поскольку требование Кремля об оплате рублями противоречит контрактам.

"Если мы сейчас подпишем контракт с "Газпромом", и они перестанут поставлять газ в феврале, мы останемся без газа для промышленности и без отопления для людей", – подчеркнул Василев.

По его словам, "Газпром" окончательно доказал свою ненадежность и к тому же у некоторых странах платежи в евро и долларах принимают, а у некоторых нет.

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Без российского газа страна не замерзнет, поскольку с 1 июля 2022 года начнет получать голубое топливо из Азербайджана и это, вероятно, приведет к еще большему понижению цены на него.

С "Газпромом" расторгают контракт досрочно

Не только Болгария решила отказаться от услуг компании-агрессора. Польша в конце мая заявила, что досрочно расторгает контракт с монополистом и не будет ждать его окончания в этом году.

Этой стране холод тоже не угрожает, поскольку она имеет альтернативные пути поставок, например через терминал для сжиженного газа в Свиноуйце, а также магистральный газопровод между Литвой и Польшей.

Тем временем польская национальная газовая компания PGNiG рассказала, что ее ПХГ заполнены около 80%, а также с каждым днем потепления снижается спрос на газ.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с акциями кремлевского монополиста и рассказывали, кому еще "Газпром" перекрыл поставки.