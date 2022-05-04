"Газпром" хочет мести: Коболев раскрыл очередные манипуляции Кремля

"Газпром" мстит Германии за отказ платить в рублях / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский монополист "Газпром" отказался принять оплату за газ у германской компании Gazprom Germania.

Об этом рассказал экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью "НВ Бизнес".

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По его словам, таким образом газовый гигант мстит за отказ платить в рублях на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Коболев напомнил, что Gazprom Germania взяли под контроль немцы.

"По сообщениям Bloomberg, "Газпром" отказался принимать деньги от этой компании. В Bloomberg написано, что эта компания рассматривала вариант производить оплату в рублях. Но по моей информации, они не собирались платить в рублях. Но кроме формы оплаты, "Газпром" явно хочет мести", – отметил экс-глава НАКа.

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По словам финансового аналитика Алексея Лупоносова, акции компании, которые в последнее время прыгают то вверх то вниз, не отражают реальную ситуацию.

Даже если они станут дешевле бумаги, это никак не пошатнет стабильность "Газпрома", поскольку фондовый рынок в РФ имеет только номинальное значение.

На самом деле крах компании наступит лишь в том случае, если Россия потерпит окончательное поражение в этой войне. Даже тогда у нее будет 3 года крепости.

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"Сегодня" также писали, кому "Газпром" сделает хуже отключением газа Польше и Болгарии и кто является главным конкурентом компании.