"Газпром" хоче помсти: Коболєв розкрив чергові маніпуляції Кремля

"Газпром" мстить Німеччині за відмову платити у рублях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський монополіст "Газпром" відмовився прийняти оплату за газ у німецької компанії Gazprom Germania.

Про це розповів ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв’ю "НВ Бізнес".

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За його словами, так газовий гігант мститься за відмову платити в рублях на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Коболєв нагадав, що Gazprom Germania тепер взяли під контроль німці.

"За повідомленнями Bloomberg, "Газпром" відмовився приймати гроші від цієї компанії. У Bloomberg написано, що ця компанія розглядала варіант виконувати оплату в рублях. Але за моєю інформацією, вони не збиралися платити в рублях. Але крім форми оплати, "Газпром" явно хоче помсти", – зазначив ексголова НАКу.

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Коли чекати банкрутства "Газпрому"?

За словами фінансового аналітика Олексія Лупоносова, акції компанії, які останнім часом стрибають то вгору то вниз, не відображають реальної ситуації.

Навіть якщо вони стануть дешевшими за папір, це ніяк не похитне стабільність "Газпрому", оскільки фондовий ринок в РФ має лише номінальне значення.

Насправді крах компанії настане лише в тому разі, якщо Росія зазнає остаточної поразки в цій війні. Навіть тоді у неї буде 3 роки міцності.

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"Сьогодні" також писали, кому "Газпром" зробить гірше відключенням газу Польщі та Болгарії та хто є головним конкурентом компанії.