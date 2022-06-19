"Газпром" на пороге войны: почему хитрость РФ не окажется губительной для Европы

Что будет, если Россия оставит Европу без газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Россия все чаще запугивает Европу отключением газа. И как бы в подтверждении этих угроз, российский монополист "Газпром" останавливает поставки некоторым странам по разным трубопроводам. Судя по всему, Россия может решиться остановить транзит газа в Европу и через Украину, но такое решение будет очень губительным для самой РФ.
Об этом рассказал изданию Kosatka.Media аналитик международной аналитической организации ICIS Аура Сабадус.
По словам эксперта, если "Газпром" остановит поставки – и Европа, и Россия понесут убытки. Но в долгосрочной перспективе последствия будут более пагубными для России, чем для Европы. Аура Сабадус отмечает, что в случае с Европой все будет зависить от того, когда произойдут сбои в поставках.
"Если перебои возникнут летом, потребители не очень пострадают, поскольку спрос снижен, а текущие поставки СПГ находятся на рекордном уровне. Однако, если политическое противостояние затянется и Россия решит прекратить поставки зимой в период пикового спроса, последствия могут быть значительными", – считает она.
Дело в том, что Европа установила обязательные квоты на хранение для государств-членов ЕС, а операторы по передаче электроэнергии и газа могут издавать "распоряжения о сокращении" для крупных потребителей, чтобы обеспечить поставки газа в домохозяйства.
Такая процедура может оказаться неустойчивой в долгосрочной перспективе для экономики, но ее можно использовать в качестве краткосрочной меры для управления балансом спроса и предложения.
"Если Россия прекратит поставки газа через Укаину — это может не повлиять на рынок напрямую, ведь страна не зависит от российского импорта", – считает эксперт.
При этом аналитик добавляет: если транзит газа остановится, Украине нужно будет реверсировать потоки. Поэтом ГТС нужно подготовить к перенаправлению потоков с запада на восток.
Чем чреваты манипуляции газом для РФ?
Во-первых, отказ от поставок голубого топлива в Европу — отказаться от основного источника доходов, ведь основным рынком сбыта для РФ остается ЕС.
"Во-вторых, на репутацию "Газпрома" как надежного поставщика уже сильно повлияло его решение о прекращении поставок газа в ряд европейских стран и компаний. Дальнейшие сокращение поставок и жесткое поведение в отношении европейских потребителей заставят компании избегать "Газпрома" в долгосрочной перспективе",- рассказывает Аура Сабадус.
В-третьих, если российский монополист не найдет рынок для сбыта излишков газа после заполнения собственных хранилищ, ему прийдется либо сжигать газ в больших объемах, либо сокращать добычу.
Остановка добычи окажет долгосрочное негативное воздействие на российские скважины. Если учесть, что у РФ отсутствуют технологии для обеспечения безопасности скважин, вследствие международных санкций – это долгосрочно и негативно повлияет на российский сектор разведки и добычи.
Кроме того, если "Газпром" решит прекратить транзит газа через Украину и не платить за него, что он обязан сделать по условиям пятилетнего контракта, компания нарушит контрактные обязательства. И будет обязана выплатить огромную сумму штрафа в случае арбитража, инициированного "Нафтогазом" (как организатором транзита).
"Нафтогаз может подать в суд на Газпром за одностороннее нарушение контракта. В случае неоплаты за транзит газа через Украину – Газпрому грозит счет на $12 млрд и штрафы", – отмечает аналитик Аура Сабадус.
Будет суд?
Российская газовая компания "Газпром" согласилась платить Украине за транзит газа после любого решения газового монополиста о форме прокачки. Это условие прописано в контракте от 2019 года.
По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко. украинская сторона может обратиться в Стокгольмский суд, если Россия будет нарушать договор.
Напомним, последние судебные споры между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже завершились в 2018 году. Украинская компания выиграла сразу два спора на поставку и транзит газа, а россиян обязали доплатить Украине 2,56 млрд долл. С учетом процентов эта сумма достигла почти 3 млрд долларов.
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