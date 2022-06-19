Газпром на порозі війни: чому хитрість РФ не буде згубною для Європи

Що буде, якщо Росія залишить Європу без газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія дедалі частіше залякує Європу відключенням газу. І ніби на підтвердження цих загроз російський монополіст Газпром зупиняє постачання деяким країнам різними трубопроводами. Зважаючи на це, Росія може наважитися зупинити транзит газу до Європи і через Україну, але таке рішення буде дуже згубним для самої РФ.

Про це розповіла виданню Kosatka.Media аналітикиня міжнародної аналітичної організації ICIS Аура Сабадус.

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За словами експертки, якщо Газпром зупинить постачання – і Європа, і Росія зазнають збитків. Але в довгостроковій перспективі наслідки будуть згубнішими для Росії, ніж для Європи. Аура Сабадус зазначає, що у випадку з Європою все залежатиме від того, коли відбудуться збої у постачаннях.

"Якщо перебої виникнуть влітку, споживачі не дуже постраждають, оскільки попит знижений, а поточні постачання ЗПГ перебувають на рекордному рівні. Проте, якщо політичне протистояння затягнеться і Росія вирішить припинити постачання взимку, в період пікового попиту, наслідки можуть бути значними", – вважає вона.

Річ у тому, що Європа встановила обов'язкові квоти на зберігання для держав-членів ЄС, а оператори з передачі електроенергії та газу можуть видавати "розпорядження про скорочення" для великих споживачів, щоб забезпечити постачання газу до домогосподарств.

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Така процедура може виявитися нестійкою у довгостроковій перспективі для економіки, але її можна використовувати як короткостроковий захід для управління балансом попиту та пропозиції.

"Якщо Росія припинить постачання газу через Україну – це може не вплинути на ринок безпосередньо, адже країна не залежить від російського імпорту" , – вважає експертка.

При цьому аналітикиня додає: якщо транзит газу зупиниться, Україні потрібно реверсувати потоки. Тому ГТС необхідно підготувати, аби перенаправити потоки із заходу на Схід.

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Чим загрожують маніпуляції газом для РФ?

По-перше, відмова від постачання блакитного палива до Європи — відмовитися від основного джерела доходів, адже основним ринком збуту для РФ залишається ЄС.

"По-друге, на репутацію Газпрому як надійного постачальника вже сильно вплинуло його рішення про припинення поставок газу в низку європейських країн і компаній. Подальші скорочення поставок та жорстка поведінка щодо європейських споживачів змусять компанії уникати Газпрому у довгостроковій перспективі" – розповідає Аура Сабадус.

По-третє, якщо російський монополіст не знайде ринок для збуту надлишків газу після наповнення власних сховищ, йому доведеться або спалювати газ у великих обсягах, або скорочувати видобуток.

Зупинка видобутку негативно вплине на російські свердловини у довгостроковій перспективі. Якщо врахувати, що у РФ відсутні технології для забезпечення безпеки свердловин внаслідок міжнародних санкцій – це довгостроково та негативно вплине на російський сектор розвідки та видобутку.

Крім того, якщо Газпром вирішить припинити транзит газу через Україну і не платити за нього, що він зобов'язаний зробити за умовами п'ятирічного контракту, компанія порушить контрактні зобов'язання. І буде зобов'язана виплатити величезну суму штрафу у разі арбітражу, ініційованого Нафтогазом (як організатором транзиту).

"Нафтогаз може подати до суду на Газпром за одностороннє порушення контракту. У разі несплати за транзит газу через Україну – Газпрому загрожує рахунок на $12 млрд та штрафи", – зазначає аналітик Аура Сабадус.

Чи буде суд?

Російська газова компанія "Газпром" погодилася платити Україні за транзит газу після будь-якого рішення газового монополіста про форму прокачування. Ця умова прописана в контракті від 2019 року.

За словами голови Нафтогазу Юрія Вітренка, українська сторона може звернутися до Стокгольмського суду, якщо Росія порушуватиме договір.

Нагадаємо, останні судові суперечки між Нафтогазом та Газпромом у Стокгольмському арбітражі завершилися у 2018 році. Українська компанія виграла відразу дві суперечки на постачання та транзит газу, а росіян зобов'язали доплатити Україні 2,56 млрд дол. З урахуванням відсотків ця сума досягла майже 3 млрд доларів.

Раніше ми розповідали, як російський дипломат погрожує європейській країні газовою "катастрофою", і писали, навіщо Газпром переносить штаб-квартиру в Туреччину.