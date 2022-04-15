Ищет новые ресурсы: Румыния планирует добывать природный газ в Черном море

"Газпром" продолжает смотреть, как страны ЕС ищут альтернативу газу из РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Румынский парламент готовит изменения к законодательству, что позволит добывать природный газ в Черном море.

Как сообщило издание Bloomberg ранее такие проекты были заблокированы, но сейчас в Европе ищут альтернативу российским энергетическим ресурсам.

Реклама

Изменения в оффшорное законодательство позволят увеличить инвестиции в проект и уменьшить зависимость от России. Предполагается, что налоги будут более "прогрессивными", равно как и отчисления для бизнеса.

Два больших проекта в перспективе

Компания Black Sea Oil&Gas SRL уже вызвалась начать добычу. Приступить к работе планируют сразу после принятия закона. По предварительным расчетам, нововведение позволит получать около 1 млрд кубометров газа ежегодно.

Представить законопроект на утверждение парламента собираются в пятницу, 15 апреля.

Реклама

В перспективе Румыния может заняться еще одним крупным инвестиционным проектом Neptun, которым управляет OMV Petrom. Окончательное решение по нему должно быть принято в начале 2023 года.

Neptun предусматривает дополнительную добычу природного газа в Черном море с 2026 года. Залежи в 100 млрд кубометров голубого топлива обеспечат полную независимость Румынии от российских энергоносителей.

Отказ от ресурсов из РФ

После полномасштабного вторжения России в Украину Европа осознала свою зависимость от голубого топлива. В настоящее время страны медленно, но систематически отказываются от российских энергоносителей. Недавно мировой трейдер Vitol Group заявил о планах полностью прекратить торговлю ресурсами из РФ до конца 2022 года.

Реклама

До этого о прекращение сотрудничества с Россией объявили нефтяные компании BP, Shell и Exxon Mobil. От торговли энергоносителями агрессора отказались США и Великобритания, а затем Литва, Латвия и Эстония.

Недавно в Греции заговорили о собственной добыче газа, чтобы отказаться от 40% российского ресурса, который страна покупает для своих нужд. Раньше в Нидерландах начали искать способ забрать часть принадлежащего "Газпрому" газохранилища.