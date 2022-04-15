Шукає нові ресурси: Румунія планує добувати природний газ в Чорному морі

"Газпром" продовжує дивитись, як країни ЄС шукають альтернативу газу з РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Румунський парламент готує зміни до законодавства, що дозволить видобувати природний газ у Чорному морі.

Як повідомило видання Bloomberg, раніше такі проєкти були заблоковані, але зараз у Європі шукають альтернативу російським енергетичним ресурсам.

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Зміни до офшорного законодавства дозволять збільшити інвестиції в проєкт та зменшити залежність від Росії. Передбачається, що податки будуть більш "прогресивними", так само як і відрахування для бізнесу.

Два великі проєкти в перспективі

Компанія Black Sea Oil & Gas SRL уже зголосилася розпочати видобуток. Приступити до роботи планують щойно ухвалять закон. За попередніми розрахунками, нововведення дозволить отримувати майже 1 млрд кубометрів газу щороку.

Подати законопроєкт на затвердження парламенту збираються у п’ятницю, 15 квітня.

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У перспективі Румунія може взятися за ще один великий інвестиційний проєкт Neptun, яким управляє OMV Petrom. Остаточне рішення по ньому мають ухвалити на початку 2023 року.

Neptun передбачає додатковий видобуток природного газу в Чорному морі з 2026 року. Поклади в 100 млрд кубометрів блакитного палива забезпечать повну незалежність Румунії від російських енергоносіїв.

Відмова від ресурсів з РФ

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європа усвідомила свою залежність від блакитного палива. Зараз країни повільно, але систематично відмовляються від російських енергоносіїв. Нещодавно світовий трейдер Vitol Group заявив про плани повністю припинити торгівлю ресурсами з РФ до кінця 2022 року.

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До цього про припинення співпраці з Росією оголосили нафтові компанії BP, Shell і Exxon Mobil. Від торгівлі енергоносіями агресора відмовилися США та Велика Британія, а згодом Литва, Латвія і Естонія.

Нещодавно в Греції заговорили про власний видобуток газу, щоб відмовитися від тих 40% російського ресурсу, який країна купує для своїх потреб. Раніше в Нідерландах почали шукати спосіб забрати частину газосховища, який належить "Газпрому".