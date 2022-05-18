Крупнейшие послевоенные работы завершены: свет в Киевской области полностью восстановили

Киевская область снова со светом / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики ДТЭК завершили послевоенное восстановление электросетей Киевской области. Сегодня все 100% потребителей, чьи дома были обесточены из-за разрушения энергетической инфраструктуры, уже со светом.

Для этого потребовалось 45 дней, сотни миллионов гривен и самое главное – сплоченность энергетиков, саперов, военных, спасателей и местной власти.

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Вооруженные силы Украины освободили Киевскую область от российских оккупантов в начале апреля. Уже 2 апреля началась на данный момент крупнейшая послевоенная кампания восстановления разрушенной инфраструктуры.

В результате оккупации и боев в пригороде столицы, было разрушено 1600 км электрических сетей. Для понимания масштаба – это больше чем расстояние от Киева до Берлина. И это только разрушенные линии электропередач. Еще множество уничтоженных подстанций, трансформаторных будок, мелких городских сетей и прочих объектов энергетической инфраструктуры.

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Изначально энергетики планировали закончить восстановительные работы в области до 1 июня. Однако компания ДТЭК Рината Ахметова решила привлечь дополнительные аварийно-ремонтные бригад с регионов – в первую очередь Одессы и Днепра, чтобы максимально ускорить процесс восстановления.

Так, бок о бок Киевщину восстанавливало более 1000 энергетиков из 4 операторов ДТЭК из разных областей Украины. Они восстановили почти 10 тысяч километров линий, разрушенных обстрелами.

"Мы отремонтировали и включили 71 высоковольтную подстанцию и 2975 трансформаторных подстанций. Благодаря этому вся область снова со светом, а впереди нас ждет большая работа по обеспечению надежности электроснабжения", – сообщил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

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В итоге закончить ремонт киевских электросетей удалось почти на 3 недели раньше запланированного срока. Свет вернули для 260 тысяч семей в почти 600 населенных пунктах Киевской области.

Дальше компания ДТЭК сконцентрируется на повышении надежности электроснабжения в области и будет работать по заявкам потребителей.

Впереди много работы

В мае, когда работы в Киевской области близились к завершению, энергетики ДТЭК отправились на помощь коллегам из Укрзализныци для восстановления разрушенной ракетными ударами инфраструктуры железной дороги.

В первые недели мая враг концентрировал ракетные удары по подстанциям и железнодорожным узлам, которые обеспечивают работу Укрзализныци. Чтобы как можно быстрее восстановить привычное движение поездов, энергетики направили на помощь железнодорожникам 6 аварийно-ремонтных бригад.

"ДТЭК понимает, насколько важно восстановление объектов железной дороги для всей страны. Поэтому 6 бригад и 5 единиц техники из ДТЭК Одесские электросети и ДТЭК Днепровские электросети отправились на помощь коллегам из Укрзализныци для восстановления электрических сетей во Львовской и Киевской областях", – сообщили в компании Рината Ахметова.

Активные восстановительные работы на электросетях продолжаются и в других регионах. В первую очередь в Сумской и Черниговской областях, также освобожденных ВСУ от оккупантов.

В целом по стране, по данным Министерства энергетики, без электроэнергии остается 633 тысячи потребителей. Обесточен 791 населенный пункт.

Наиболее тяжелая ситуация в Донецкой, где без света 326 тысяч потребителей. В Луганской области отсутствует электроснабжение 117 тысяч потребителей, в Харьковской области – 73 тысяч.

За прошедшие сутки энергетики вернули свет для почти 25 тысяч потребителей. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

Ранее мы рассказывали, что мешает Украине экспортировать свою электроэнергию в Европу, и писали, что ДТЭК передал защитникам Украины 142 автомобиля.