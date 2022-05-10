Общими усилиями: как энергетики помогают восстановить полноценную работу железной дороги

Энергетики пришли на помощь работникам железной дороги после ракетных ударов по ж/д-инфраструктуре

После ракетных ударов энергетики помогают восстановить электросети Укрзализныци / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Рината Ахметова направила 6 аварийно-ремонтных бригад и 28 специалистов, чтобы ускорить восстановление разрушенной железнодорожной инфраструктуры. После попыток разрушить энергетическую инфраструктуру враг перешел к атакам по железнодорожным узлам и подстанциям.

Цель этих атак – нарушить снабжение фронта и в целом парализовать ж/д-перевозки – основу любой экономики, а военной и подавно.

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"ДТЭК понимает насколько важно восстановление объектов железной дороги для всей страны. Поэтому 6 бригад и 5 единиц техники ДТЭК Одесские и Днепровские электросети отправились на помощь коллегам из Укрзализныци для восстановления электрических сетей Львовской и Киевской областях", – сообщили в компании Рината Ахметова 10 мая.

Кампания восстановления

От электросетей Укрзализныци зависит не только движение поездов, но и электроснабжение некоторых прилегающих к ж/д-путям населенных пунктов. В целом по стране продолжается масштабная кампания восстановления разрушенных оккупантами линий электропередачи.

Наиболее показательная здесь Киевская область, откуда ВСУ выбили российских захватчиков в начале апреля. Как сообщили в компании, с 3 апреля энергетики ДТЭК вернули свет уже более 90% всех семей Киевщины. Снова со светом – более 140 тысяч семей.

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Местные власти сообщают, что полностью электроснабжение всей Киевской области будет восстановлено в ближайшую неделю-две. Ирпень на 80% подключен к электросетям.

"К середине мая ДТЭК обещает сделать электроэнергию на 100% в нашем городе", – рассказал городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Работы в областях

По поводу восстановления света, изначально прогнозировался срок до 1 июня. Однако ДТЭК привлек дополнительные силы, чтобы ускорить восстановительные работы в пригороде столицы.

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В области задействовали свыше 600 специалистов, часть из которых – из ДТЭК Днепровские и Одесские электросети. Близятся к завершению восстановительные работы в Черниговской и Сумской областях, откуда ВСУ также выбили оккупантов.

В Харьковский, Луганской и Донецкой областях ситуация остается тяжелой. Полноценные восстановительные работы невозможны из-за активных боевых действий. По состоянию на 10 мая в Украине остаются обесточенными около 817 населенных пунктов. Без света около 752,8 тысячи потребителей. В частности:

в Донецкой области – 354 тыс. потребителей;

в Харьковской – 167 тыс.;

в Луганской – более 128,2 тыс.

За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение около 30 тыс. потребителей. В Киевской и Донецкой областях – по 9,4 тыс., Харьковской – 6,5 тыс., Николаевской – 1,6 тыс., Запорожской – 1 тыс.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

Раньше мы писали, сколько электроэнергии во время войны произвели украинские ТЭС, и рассказывали, благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны.