Общими усилиями: как энергетики помогают восстановить полноценную работу железной дороги

Компания ДТЭК Рината Ахметова направила 6 аварийно-ремонтных бригад и 28 специалистов, чтобы ускорить восстановление разрушенной железнодорожной инфраструктуры. После попыток разрушить энергетическую инфраструктуру враг перешел к атакам по железнодорожным узлам и подстанциям.
Цель этих атак – нарушить снабжение фронта и в целом парализовать ж/д-перевозки – основу любой экономики, а военной и подавно.
"ДТЭК понимает насколько важно восстановление объектов железной дороги для всей страны. Поэтому 6 бригад и 5 единиц техники ДТЭК Одесские и Днепровские электросети отправились на помощь коллегам из Укрзализныци для восстановления электрических сетей Львовской и Киевской областях", – сообщили в компании Рината Ахметова 10 мая.
Кампания восстановления
От электросетей Укрзализныци зависит не только движение поездов, но и электроснабжение некоторых прилегающих к ж/д-путям населенных пунктов. В целом по стране продолжается масштабная кампания восстановления разрушенных оккупантами линий электропередачи.
Наиболее показательная здесь Киевская область, откуда ВСУ выбили российских захватчиков в начале апреля. Как сообщили в компании, с 3 апреля энергетики ДТЭК вернули свет уже более 90% всех семей Киевщины. Снова со светом – более 140 тысяч семей.
Местные власти сообщают, что полностью электроснабжение всей Киевской области будет восстановлено в ближайшую неделю-две. Ирпень на 80% подключен к электросетям.
"К середине мая ДТЭК обещает сделать электроэнергию на 100% в нашем городе", – рассказал городской голова Ирпеня Александр Маркушин.
Работы в областях
По поводу восстановления света, изначально прогнозировался срок до 1 июня. Однако ДТЭК привлек дополнительные силы, чтобы ускорить восстановительные работы в пригороде столицы.
В области задействовали свыше 600 специалистов, часть из которых – из ДТЭК Днепровские и Одесские электросети. Близятся к завершению восстановительные работы в Черниговской и Сумской областях, откуда ВСУ также выбили оккупантов.
В Харьковский, Луганской и Донецкой областях ситуация остается тяжелой. Полноценные восстановительные работы невозможны из-за активных боевых действий. По состоянию на 10 мая в Украине остаются обесточенными около 817 населенных пунктов. Без света около 752,8 тысячи потребителей. В частности:
- в Донецкой области – 354 тыс. потребителей;
- в Харьковской – 167 тыс.;
- в Луганской – более 128,2 тыс.
За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение около 30 тыс. потребителей. В Киевской и Донецкой областях – по 9,4 тыс., Харьковской – 6,5 тыс., Николаевской – 1,6 тыс., Запорожской – 1 тыс.
В Министерстве энергетики подчеркнули, что украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.
Раньше мы писали, сколько электроэнергии во время войны произвели украинские ТЭС, и рассказывали, благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны.