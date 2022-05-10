Спільними зусиллями: як енергетики допомагають відновити повноцінну роботу залізниці

Енергетики прийшли на допомогу працівникам залізниці після ракетних ударів по залізничній інфраструктурі

Після ракетних ударів, енергетики допомагають відновити електромережі Укрзалізниці / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова скерувала 6 аварійно-ремонтних бригад та 28 спеціалістів, щоб прискорити відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури Після спроб зруйнувати енергетичну інфраструктуру ворог перейшов до атак по залізничних вузлах та підстанціях.

Ціль цих атак – порушити постачання на фронт і загалом паралізувати залізничні перевезення – основу будь-якої економіки, а військової і поготів.

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"ДТЕК розуміє, наскільки важливим є відновлення об'єктів залізниці для всієї країни. Тому 6 бригад та 5 одиниць техніки ДТЕК Одеські та Дніпровські електромережі вирушили на допомогу колегам з Укрзалізниці для відновлення електричних мереж у Львівській та Київській областях" – повідомили у компанії Ріната Ахметова 10 травня.

Кампанія з відновлення

Від електромереж Укрзалізниці залежить не тільки рух поїздів, а й електропостачання деяких прилеглих до залізничних колій населених пунктів. Загалом у країні триває масштабна кампанія відновлення зруйнованих окупантами ліній електропередач.

Найбільш показовою тут є Київська область, звідки ЗСУ вибили російських загарбників на початку квітня. Як повідомили у компанії, з 3 квітня енергетики ДТЕК повернули світло вже понад 90% усіх сімей Київщини. Знову зі світлом – понад 140 тисяч родин.

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Місцева влада повідомляє, що повністю електропостачання всієї Київської області буде відновлено в найближчий тиждень-два. Ірпінь на 80% підключено до електромереж.

"До середини травня ДТЕК обіцяє відновити електроенергію на 100% у нашому місті", – розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Роботи в областях

Щодо відновлення світла, спочатку прогнозувався термін до 1 червня. Проте ДТЕК залучив додаткові сили, аби прискорити відновлювальні роботи у передмісті столиці.

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В області залучили понад 600 спеціалістів, частина з яких – з ДТЕК Дніпровські та Одеські електромережі. Наближаються до завершення відновлювальні роботи у Чернігівській та Сумській областях, звідки ЗСУ також вибили окупантів.

У Харківській, Луганській та Донецькій областях ситуація залишається тяжкою. Повноцінні відновлювальні роботи неможливі через активні бойові дії. Станом на 10 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 817 населених пунктів. Без світла близько 752,8 тисячі споживачів. Зокрема:

у Донецькій області – 354 тис. споживачів;

у Харківській – 167 тис.;

у Луганській – понад 128,2 тис.

Минулої доби відновлено електропостачання близько 30 тис. споживачів. У Київській та Донецькій областях – по 9,4 тис., Харківській – 6,5 тис., Миколаївській – 1,6 тис., Запорізькій – 1 тис.

У Міністерстві енергетики наголосили, що українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Раніше ми писали, скільки електроенергії під час війни виробили українські ТЕС, та розповідали, завдяки кому українські міста залишаються зі світлом навіть під час війни.