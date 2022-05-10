Industry
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
Помер перший президент України Леонід Кравчук
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Спільними зусиллями: як енергетики допомагають відновити повноцінну роботу залізниці

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 травня, 20:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Енергетики прийшли на допомогу працівникам залізниці після ракетних ударів по залізничній інфраструктурі
Після ракетних ударів, енергетики допомагають відновити електромережі Укрзалізниці
Після ракетних ударів, енергетики допомагають відновити електромережі Укрзалізниці / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова скерувала 6 аварійно-ремонтних бригад та 28 спеціалістів, щоб прискорити відновлення зруйнованої залізничної інфраструктури Після спроб зруйнувати енергетичну інфраструктуру ворог перейшов до атак по залізничних вузлах та підстанціях.

Ціль цих атак – порушити постачання на фронт і загалом паралізувати залізничні перевезення – основу будь-якої економіки, а військової і поготів.

Реклама

"ДТЕК розуміє, наскільки важливим є відновлення об'єктів залізниці для всієї країни. Тому 6 бригад та 5 одиниць техніки ДТЕК Одеські та Дніпровські електромережі вирушили на допомогу колегам з Укрзалізниці для відновлення електричних мереж у Львівській та Київській областях" – повідомили у компанії Ріната Ахметова 10 травня.

Кампанія з відновлення

Від електромереж Укрзалізниці залежить не тільки рух поїздів, а й електропостачання деяких прилеглих до залізничних колій населених пунктів. Загалом у країні триває масштабна кампанія відновлення зруйнованих окупантами ліній електропередач.

Найбільш показовою тут є Київська область, звідки ЗСУ вибили російських загарбників на початку квітня. Як повідомили у компанії, з 3 квітня енергетики ДТЕК повернули світло вже понад 90% усіх сімей Київщини. Знову зі світлом – понад 140 тисяч родин.

Реклама

Місцева влада повідомляє, що повністю електропостачання всієї Київської області буде відновлено в найближчий тиждень-два. Ірпінь на 80% підключено до електромереж.

"До середини травня ДТЕК обіцяє відновити електроенергію на 100% у нашому місті", – розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Роботи в областях

Щодо відновлення світла, спочатку прогнозувався термін до 1 червня. Проте ДТЕК залучив додаткові сили, аби прискорити відновлювальні роботи у передмісті столиці.

Реклама

В області залучили понад 600 спеціалістів, частина з яких – з ДТЕК Дніпровські та Одеські електромережі. Наближаються до завершення відновлювальні роботи у Чернігівській та Сумській областях, звідки ЗСУ також вибили окупантів.

У Харківській, Луганській та Донецькій областях ситуація залишається тяжкою. Повноцінні відновлювальні роботи неможливі через активні бойові дії. Станом на 10 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 817 населених пунктів. Без світла близько 752,8 тисячі споживачів. Зокрема:

  • у Донецькій області – 354 тис. споживачів;
  • у Харківській – 167 тис.;
  • у Луганській – понад 128,2 тис.

Минулої доби відновлено електропостачання близько 30 тис. споживачів. У Київській та Донецькій областях – по 9,4 тис., Харківській – 6,5 тис., Миколаївській – 1,6 тис., Запорізькій – 1 тис.

У Міністерстві енергетики наголосили, що українські енергетики докладають максимальних зусиль, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам. Однак у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Раніше ми писали, скільки електроенергії під час війни виробили українські ТЕС, та розповідали, завдяки кому українські міста залишаються зі світлом навіть під час війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ф'ючерси
Скільки коштує нафта
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Green energy
Прорив у зеленій енергетиці
Рейтинг
Енергетичні гіганти
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудівська Аравія) Saudi Aramco (Саудівська Аравія)
3
BP (Велика Британія) BP (Велика Британія)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Велика Британія) Royal Dutch Shell (Велика Британія)
Хто отримає вигоду від війни
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Енергетичне паливо
Світовий видобуток вугілля (тонн у 2021 р.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Індія Індія
793 млн
3
Індонезія Індонезія
576 млн
4
США США
528 млн
5
Росія Росія
470 млн
6
Австралія Австралія
429 млн
7
ЄС ЄС
329 млн
Майбутнє ринку вугілля
Ембарго на нафту
В ЄС дозріли для ізоляції РФ
Читати
Альтернативна енергетика
Лідери вітрової та сонячної енергії (частка):
1
Данія
51,9%
2
Уругвай
46,7%
3
Люксембург
43,4%
4
Литва
36,9%
5
Іспанія
32,9%
6
Ірландія
32,9%
7
Португалія
31,5%
8
Німеччина
28,8%
Перехід продовжується
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти