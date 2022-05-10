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Відновлюють об’єкти після обстрілів: енергетики ремонтують електромережі Укрзалізниці

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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10 травня, 15:30
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Енергетики ДТЕК допомагають відновлювати роботу електромереж на залізниці в різних областях
Інфраструктуру на залізниці ремонтують після обстрілів
Інфраструктуру на залізниці ремонтують після обстрілів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Працівники компанії ДТЕК Ріната Ахметова допомагають колегам з Укрзалізниці відновлювати електричні мережі у Львівській та Київській областях.

Як повідомили в пресслужбі компанії, мовиться про об’єкти, які зазнали ракетних ударів з боку російських загарбників.

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"ДТЕК розуміє наскільки важливим є відновлення об’єктів залізниці для всієї країни. Тому 6 бригад та 5 одиниць техніки з ДТЕК Одеські електромережі та ДТЕК Дніпровські електромережі вирушили на допомогу колегам з Укрзалізниці", – зазначили в компанії.

Пошкодження на залізниці

Минулого тижня через ворожі обстріли зазнали ушкоджень декілька енергооб’єктів Укрзалізниці по всій країні. У зв’язку з цим, без світла лишились мешканці навколишніх населених пунктів та зупинилось залізничне сполучення.

28 фахівців ДТЕК будуть працювати, щоб якомога швидше відновити роботу електрообладнання та повернути до нормального функціонування залізниці у Львівській та Київській областях.

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Аварійні бригади енергетиків ДТЕК безперервно працюють, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії.

"Енергетики, спеціалісти Укрзалізниці разом із лікарями, волонтерами, постачальниками найнеобхідніших харчових продуктів та ліків, роблять все від них залежне, щоб підтримати Україну та українців у складних умовах", – резюмували в компанії.

Міста знову зі світлом

Раніше ми писали, що аварійні бригади продовжують роботи у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Упродовж 9 травня енергетики ДТЕК повернули світло понад 10 тис. родин у 22 населених пунктах.

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За минулу добу вдалося відновити електропостачання для 2,1 тис. домівок у Київській області. Роботи проводили у Бучанському й Вишгородському районах:

  • Гостомелі;
  • Горенці;
  • Ірпені;
  • Бучі;
  • Кухарях;
  • Тетерівському.

Окрім цього, бригадам енергетиків за добу вдалося повністю або частково повернути світло до 14 населених пунктів Донецької області. У Дніпропетровській області світло повернули ще 300 родинам, будинки яких були знеструмлені через обстріли.

Раніше ми писали, скільки електроенергії під час війни виробили українські ТЕС, і розповідали, завдяки кому українські міста залишаються зі світлом навіть під час війни.

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