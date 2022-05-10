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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Світло для 10 тис. родин у трьох областях – які міста знову з електроенергією

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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10 травня, 11:54
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Аварійні бригади продовжують роботу в Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях
Електромонтери продовжують забезпечувати українців світлом
Електромонтери продовжують забезпечувати українців світлом / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Упродовж 9 травня енергетики ДТЕК повернули світло понад 10 тис. родин у 22 населених пунктах.

Як повідомили в пресслужбі компанії ДТЕК Ріната Ахметова, аварійні бригади працювали у Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

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За минулу добу вдалося відновити електропостачання для 2,1 тис. домівок у Київській області. Роботи проводили у Бучанському й Вишгородському районах:

  • Гостомелі;
  • Горенці;
  • Ірпені;
  • Бучі;
  • Кухарях;
  • Тетерівському.

Без світла залишаються 7,1 тис. домогосподарств у 12 населених пунктах.

Ситуація в інших областях

Окрім цього, бригадам енергетиків за добу вдалося повністю або частково повернути світло до 14 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом будинки 7,1 тис. родин у таких районах:

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  • Покровському;
  • Бахмутському;
  • Краматорському.

"Поки що без електроживлення залишаються мешканці 269 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки – Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський", – зазначили в ДТЕК.

Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній.

У Дніпропетровській області світло повернули ще 300 родинам, будинки яких були знеструмлені через обстріли.

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Робота в зоні бойових дій

Від початку війни енергетики працюють в областях, де точаться бойові дії. Після обстрілів ремонтні бригади відновлюють об’єкти, щоб місцеві жителі були забезпечені світлом. Щотижня заживлюють десятки тисяч будинків.

За тиждень з 2 по 8 травня енергетики відновили електропостачання до 115 тис. будинків, що постраждали від бойових дій у Київській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Зокрема, це 8,4 тис. родин у 18 населених пунктах Київської області.

"Загалом від 3 квітня, відколи Київщина була звільнена від окупантів, вдалося повернути світло понад 90% всіх будинків, які лишилися без світла через російських загарбників. Знову зі світлом – понад 140 тисяч родин", – наголосили в ДТЕК.

Раніше ми писали, скільки електроенергії під час війни виробили українські ТЕС, і розповідали, завдяки кому українські міста залишаються зі світлом навіть під час війни.

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